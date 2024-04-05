День фінансів: смартмобілізація в Україні, де заробляти від 2000 доларів, новий вид оренди житла — Finance.ua
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День фінансів: смартмобілізація в Україні, де заробляти від 2000 доларів, новий вид оренди житла

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В п"ятницю, 5 квітня, у Міноборони анонсували запровадження смартмобілізації в Україні, а НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні.
Велика приватизація. Фонд державного майна розраховує що у другому півріччі 2024-го стартує процес великої приватизації, під яку підпадають активи вартістю від 250 млн гривень.
Новий вид оренди житла. В Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання.
Ціни на квартири з ремонтом і без у Києві. ЛУН розробив штучний інтелект, що дозволяє серед усіх оголошень на ринку розпізнавати по фотографіях в оголошенні квартири з ремонтом та без — і фільтрувати їх. Тобто, обираючи квартиру, тепер можна виставити окремий фільтр «без ремонту» і дивитись тільки такі оголошення.
Де заробляти від 2000 доларів. Враховуючи статистику середньої погодинної оплати за роботу, спеціалісти із середнім та високим рівнем знань можуть заробляти від $2000 на місяць. Конкуренція серед фахівців у нових професіях зазвичай нижча, а здобути цінний досвід та знайти цікавих замовників простіше.
  • Цього року може відбутися індексація зарплат для усіх працівників.
  • У кого найвищі зарплати в Україні - про це йдеться в дослідженні Work.ua.
Рекордна кількість ФОПів. За І квартал 2024 року через Дію відкрили рекордну кількість ФОПів. За перші три місяці цього року через Дію відкрили 57 665 нових бізнесів.
Виплати ВПО. З 1 березня частині ВПО виплати були продовжені автоматично, а ще частина — мали подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАП. Детальніше про нові правила можна почитати тут.
Як влаштовуються жінки-ВПО. Переважна більшість жінок, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, успішно працевлаштовуються в нових громадах. Про це свідчать результати дослідження. Абсолютна більшість жінок-підприємиць зайняті у сферах, які не потребують значних капіталовкладень.
НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара. Протягом березня обмінний курс гривні коливався в обидва боки, помірно девальвувавши за підсумками місяця внаслідок певного погіршення балансу попиту та пропозиції на ринку в другій половині березня.
  • НБУ оцінив втрати імпортерів від блокування західних кордонів.
  • У Фонді гарантування вкладів пояснили, які кошти не відшкодовує Фонд гарантування вкладів.
  • Міжнародні резерви зросли: у Нацбанку назвали причини.
До речі, Finance.ua з’ясував, яка має бути правильна послідовність дій під час закриття банківської кредитної картки.

Стара кредитка: як правильно утилізувати

За матеріалами:
Finance.ua
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