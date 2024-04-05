День фінансів: смартмобілізація в Україні, де заробляти від 2000 доларів, новий вид оренди житла — Finance.ua

День фінансів: смартмобілізація в Україні, де заробляти від 2000 доларів, новий вид оренди житла Сьогодні 17:17

В п"ятницю, 5 квітня, у Міноборони анонсували запровадження смартмобілізації в Україні, а НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні.

Велика приватизація. Фонд державного майна Фонд державного майна розраховує що у другому півріччі 2024-го стартує процес великої приватизації, під яку підпадають активи вартістю від 250 млн гривень.

Новий вид оренди житла. В Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для В Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання.

Ціни на квартири з ремонтом і без у Києві. ЛУН розробив штучний інтелект, що дозволяє серед усіх ЛУН розробив штучний інтелект, що дозволяє серед усіх оголошень на ринку розпізнавати по фотографіях в оголошенні квартири з ремонтом та без — і фільтрувати їх. Тобто, обираючи квартиру, тепер можна виставити окремий фільтр «без ремонту» і дивитись тільки такі оголошення.

Де заробляти від 2000 доларів. Враховуючи статистику середньої Враховуючи статистику середньої погодинної оплати за роботу, спеціалісти із середнім та високим рівнем знань можуть заробляти від $2000 на місяць. Конкуренція серед фахівців у нових професіях зазвичай нижча, а здобути цінний досвід та знайти цікавих замовників простіше.

Цього року може відбутися індексація зарплат для усіх працівників.

У кого найвищі зарплати в Україні - про це йдеться в дослідженні Work.ua.

Рекордна кількість ФОПів. За І квартал 2024 року через Дію відкрили За І квартал 2024 року через Дію відкрили рекордну кількість ФОПів. За перші три місяці цього року через Дію відкрили 57 665 нових бізнесів.

Виплати ВПО. З 1 березня частині ВПО виплати були продовжені автоматично, а ще частина — мали подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАП. Детальніше про нові правила можна З 1 березня частині ВПО виплати були продовжені автоматично, а ще частина — мали подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАП. Детальніше про нові правила можна почитати тут.

Як влаштовуються жінки-ВПО. Переважна більшість жінок, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, успішно працевлаштовуються в нових громадах. Про це свідчать Переважна більшість жінок, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб, успішно працевлаштовуються в нових громадах. Про це свідчать результати дослідження. Абсолютна більшість жінок-підприємиць зайняті у сферах, які не потребують значних капіталовкладень.

НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара. Протягом березня обмінний курс гривні Протягом березня обмінний курс гривні коливався в обидва боки, помірно девальвувавши за підсумками місяця внаслідок певного погіршення балансу попиту та пропозиції на ринку в другій половині березня.

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