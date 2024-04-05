В Україні планують розпочати велику приватизацію: що пустять з молотка — Finance.ua

В Україні планують розпочати велику приватизацію: що пустять з молотка Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Фонд державного майна розраховує що у другому півріччі 2024-го стартує процес великої приватизації, під яку підпадають активи вартістю від 250 млн гривень.

Про це в інтерв'ю Українському Радіо розповів голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

«Велика приватизація відрізняється від малої приватизації стартовою ціною балансової вартості активів. Активи, які коштують понад 250 мільйонів гривень по оціночній або балансовій вартості потрапляють під критерії великої приватизації. Є політична воля і чітке розуміння, що сьогодні ми маємо наповнювати бюджет. Тому з другого півріччя 2024 року ми очікуємо і наближаємо аукціони з великої приватизації», — зазначив голова ФДМ.

За його словами, будуть цікаві об'єкти, і санкційні, і приватизаційні. Також спиртова галузь йде до чіткого роздержавлення. Загалом є чітке завдання, визначене в державному бюджеті. Мінфін затвердив план від приватизації на 2024 рік на рівні 4,8 млрд гривень від оренди державного майна. На середину березня вже близько 900 млн гривень успішно проведених аукціонів по приватизації.

Варто зазначити, що у липні 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект щодо спрощення приватизації, а вже 1 вересня минулого року в Україні стартувала масова приватизація.

Наповнення бюджету

Раніше УНІАН писав, що Україні в перші три місяці року не вистачило 257,4 млрд грн для виконання видатків державного бюджету. «Власний ресурс» країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів урядів іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 року склав 550,1 млрд грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно заявив, що видатки державного бюджету України значно перевищують доходи, тому Україна гостро потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів.

УНІАН За матеріалами:

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