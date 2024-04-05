Які кошти не відшкодовує Фонд гарантування вкладів — Finance.ua

Які кошти не відшкодовує Фонд гарантування вкладів Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Які кошти не відшкодовує Фонд гарантування вкладів

Аби споживачі були більш обізнаними і могли захистити свої інтереси, Фінкульт розповідає , які саме кошти, розміщені у банку, не відшкодовуються Фондом гарантування вкладів у разі ліквідації банку.

Отже, Фонд не відшкодовує кошти:

за вкладами юридичних осіб

за вкладами у розмірі менше 10 гривень;



за вкладами в банківських металах. Так, вклади в банківських металах можуть здаватись надійними, проте вони не гарантуються Фондом;



за вкладами, розміщеними на індивідуальних умовах. Тобто не гарантуються депозити, залучені на «особливих» акційних умовах, які не пропонуються публічно всім вкладникам;



не відшкодовуються кошти за вкладами, які передані банку у довірче управління. Довірчі операції - це дії, під час яких клієнти передають власні кошти банкам для їх подальшого інвестування від імені та за дорученням клієнтів на різних ринках з метою отримання прибутку. Для здійснення такої операції укладається договір довірчого управління.

Також фахівці наголошують, що гарантії Фонду не розповсюджуються на вклади, що знаходяться під заставою. Наприклад, не відшкодовуються кошти за вкладами, які передані банку під заставу кредитного договору.

Кошти, залучені банком від видачі (випуску) ощадного сертифіката банку або депозитного сертифіката банку, не є вкладом і відповідно не гарантуються. Нагадаємо, ощадний сертифікат — це цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного до банку, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання після спливу встановленого строку суми вкладу та процентів.

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Юридичні та фізичні особи, кошти яких не гарантовано, після прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку мають право заявити Фонду про свої кредиторські вимоги до банку.

Кредиторами банку є юридичні або фізичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов’язань.

Задоволення таких вимог здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку.

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