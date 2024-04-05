Міжнародні резерви зросли: у Нацбанку назвали причини — Finance.ua

Міжнародні резерви зросли: у Нацбанку назвали причини Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Міжнародні резерви зросли: у Нацбанку назвали причини

Станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 762,7 млн. У березні вони зросли на 18%.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Така динаміка зумовлена значними (понад $9 млрд) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — сказано в повідомленні.

Які чинники визначали динаміку міжнародних резервів упродовж березня

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $9 316,1 млн. З цієї суми:

$4 901,0 млн — від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;

$1 626,1 млн — від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;

$1 471,5 млн — від Канади;

$880,7 млн — від МВФ;

$286,2 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$118,2 млн — грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

$32,4 млн — грантові кошти від Сербії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $363,5 млн, з яких:

$275,4 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$52,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$35,4 млн — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $728,5 млн.

2. Операції Національного банку на валютному ринку.

Нацбанк продав на валютному ринку $1 813,6 млн та викупив до резервів $25,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив $1 787,7 млн.

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3. Переоцінка фінансових інструментів.

У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $266,3 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, раніше голова Національного банку України Андрій Пишний заявляв , що НБУ продає долари зі своїх резервів, щоб компенсувати структурний дефіцит валюти під час війни, запобігти девальвації гривні та підтримати макрофінансову стабільність.

За його словами, міжнародні резерви України є вичерпними, а вони є необхідними для ефективного функціонування економіки і забезпечення обороноздатності, особливо в умовах відкритості нашої економіки. В такому контексті значна резервна безпека є важливою для мінімізації ризиків в разі виникнення конфліктних ситуацій.

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