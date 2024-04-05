Міжнародні резерви зросли: у Нацбанку назвали причини — Finance.ua

Міжнародні резерви зросли: у Нацбанку назвали причини
Станом на 1 квітня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 762,7 млн. У березні вони зросли на 18%.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
«Така динаміка зумовлена значними (понад $9 млрд) обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — сказано в повідомленні.
Які чинники визначали динаміку міжнародних резервів упродовж березня
1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $9 316,1 млн. З цієї суми:
- $4 901,0 млн — від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;
- $1 626,1 млн — від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;
- $1 471,5 млн — від Канади;
- $880,7 млн — від МВФ;
- $286,2 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- $118,2 млн — грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
- $32,4 млн — грантові кошти від Сербії.
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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $363,5 млн, з яких:
- $275,4 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $52,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $35,4 млн — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $728,5 млн.
2. Операції Національного банку на валютному ринку.
Нацбанк продав на валютному ринку $1 813,6 млн та викупив до резервів $25,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив $1 787,7 млн.
3. Переоцінка фінансових інструментів.
У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $266,3 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту.
Нагадаємо, раніше голова Національного банку України Андрій Пишний заявляв, що НБУ продає долари зі своїх резервів, щоб компенсувати структурний дефіцит валюти під час війни, запобігти девальвації гривні та підтримати макрофінансову стабільність.
За його словами, міжнародні резерви України є вичерпними, а вони є необхідними для ефективного функціонування економіки і забезпечення обороноздатності, особливо в умовах відкритості нашої економіки. В такому контексті значна резервна безпека є важливою для мінімізації ризиків в разі виникнення конфліктних ситуацій.
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