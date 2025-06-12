День фінансів: скорочення допомоги США, онлайн-кабінет підприємця, вимоги до цифрових гаманців — Finance.ua

День фінансів: скорочення допомоги США, онлайн-кабінет підприємця, вимоги до цифрових гаманців Сьогодні 17:38

В четвер, 12 червня, стало відомо, чому валютні обмеження гальмують інвестиції в Україну та українська економіка здатна обігнати російську.

Скорочення допомоги США.

Міністр оборони США Піт Хегсет 10 червня заявив, що Сполучені Штати мають намір скоротити свій бюджет на закупівлю озброєння для України у 2026 році. Але не уточнив масштаби запланованих скорочень. В Інституті вивчення війни (ISW) дали аналіз наслідкам.

Спільна заява щодо ЗАЕС.

Будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль українського регулятора. З такою спільною заявою виступили 48 держав — членів МАГАТЕ, повідомляє Міненерго. Деталі заяви можете почитати тут

Співпраця у сфері ядерної безпеки в Україні: Галущенко повідомив деталі.

Вимоги до цифрових гаманців.

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка дозволяє впровадження цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (еID) в Україні. Це ще один крок до інтеграції в єдиний цифровий простір з Європейським Союзом.

Валютні обмеження.

Від початку повномасштабної війни Україна впроваджувала заходи стабілізації ситуації у фінансовій системі та посилено контролювала рух капіталів. Проте фахівці стверджують , що на четвертому році війни ці обмеження, попри їх часткову лібералізацію, заважають великому бізнесу залучати необхідні для власного розвитку та країни в цілому інвестиції.

Українська економіка здатна обігнати російську.

Україна має шанс протягом наступних 20 років випередити росію за ключовими економічними показниками. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

📢 «Я вважаю, що за двадцять років економіка України, завдяки ефективному управлінню, міжнародному партнерству та інвестиціям, може стати більшою, ніж економіка росії. Це стане сильним стримуючим фактором для майбутнього керівництва рф», — заявив міністр.

НБУ попереджає — шахраї.

Як повідомили в НБУ, сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ — в темі листа та назві доданого файла.

Також НБУ прокоментував ситуацію щодо рівня інфляції в травні.

Щодо фейків — у поліції спростували фейк про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня.

Онлайн-кабінет підприємця.

Кабінет Міністрів погодив запуск дворічного експериментального проєкту із впровадження електронної системи підтримки підприємців — «Онлайн-кабінет підприємця», який працюватиме на платформі «Дія.Бізнес».

Акції Tesla зростають.

Ціни на акції Tesla зростають вже четверту сесію поспіль. В середу папери подорожчали ще на 0,1%, а з початку тижня вже більш ніж на 10%.

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Топ регіонів і професій для сезонної роботи.

З настанням літа в Україні традиційно зростає попит на сезонну роботу. У травні 2025 року кількість таких вакансій помітно збільшилась. Найбільше оголошень зосереджено у кількох сферах і регіонах, а медіанна зарплата в деяких випадках перевищує 35 тисяч гривень.

Також стало відомо, де можна безкоштовно перекваліфікуватися у червні 2025 року.

Віддалена роботу в Україні — ось нова добірка вакансій.

Онлайн-оплата штрафів від ТЦК.

Наприкінці червня цього року планують запустити оплату штрафів за порушення правил військового обліку в мобільному застосунку «Резерв+». Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Як зазначила заступниця міністра, там буде віконце «якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижки».

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