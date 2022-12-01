День фінансів: що змінилося з 1 грудня, та як вибрати зарядну станцію — Finance.ua

День фінансів: що змінилося з 1 грудня, та як вибрати зарядну станцію Сьогодні 17:50

З четверга, 1 грудня, в Україні зріс прожитковий мінімум. Він складе 2684 грн для працездатних осіб. На які виплати це вплине — читайте далі.

Міжнародна допомога. Член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк Член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк сказав , що міжнародна допомога, яку отримала Україна за останній місяць наблизилась до рекорду.

Пентагон уклав контракт на $1,2 млрд на виробництво NASAMS для України. А ООН запросила $5,7 млрд для гумдопомоги українцям.

Плаваючий курс. Голова НБУ Андрій Пишний сказав в інтерв’ю Forbes, що фіксований курс дозволив вгамувати ситуацію, взяти її під контроль і забезпечити якір для населення та бізнесу в умовах ідеального шторму. Але нині Голова НБУ Андрій Пишний сказав в інтерв’ю Forbes, що фіксований курс дозволив вгамувати ситуацію, взяти її під контроль і забезпечити якір для населення та бізнесу в умовах ідеального шторму. Але нині не бачать підстав для перепривʼязки курсу, однак і повернення до плавання він вважає передчасним.

🎥 А наш експерт Олексій Козирєв розказав в новому відео, що буде з гривнею та чи витримає вона тиск.

Реальне безробіття. Як Як повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, реальних безробітних в Україні в 12 разів більше, ніж зареєстрованих. Фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 мільйона осіб, тоді як у Державній службі зайнятості зареєстровано лише 215 тисяч безробітних.

При цьому бізнес прогнозує подальше зростання цін та скорочення персоналу.

ПФУ показав, як змінилися зарплати українців з початку війни. Також розповіли, як українцям отримати пенсії, субсидії та пільги.

Вакансії для українських ІТ-спеціалістів. Як свідчать дані порталу з вакансіями для спеціалістів з ІТ «Just Join IT», кількість вакансій для українських ІТ-спеціалістів Яксвідчать дані порталу з вакансіями для спеціалістів з ІТ «Just Join IT», кількість вакансій для українських ІТ-спеціалістів зросла на 15% у третьому кварталі 2022 року, найпопулярнішими категоріями стали Game Development, .NET, Analytics, Java, PHP та Python.

Перекази мігрантів. Як повідомив регулятор, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за жовтень 2022 року становив 1,125 млрд доларів. Це на 2,9% менше, ніж роком раніше (1,159 млрд доларів).

До речі, картки з кешбеком — відмінна штука. Але сьогодні їх десятки, і у кожної свої умови нарахування бонусів від банку. В такому достатку легко заплутатися. Finance.ua підготував для вас новий огляд кредиток з кешбеком:

Графіки відключення електроенергії. В Україні В Україні проводитимуть перевірки дотримання графіків відключення електроенергії, зокрема їх терміни та тривалість. Рішення щодо посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень ухвалило Міністерство енергетики. В Yasno розповіли про стан відключень в столиці.

🧐 Закордон:

Чехія планує продовжити українським біженцям візи тимчасового захисту до березня 2024 року.

Канада завершила випуск 5-річних облігацій на 500 мільйонів доларів для підтримки України.

Норвегія передала Україні партію військових автобусів.

Бразилія прийняла закон про легалізацію криптовалюти.

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