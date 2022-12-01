Близько до рекорду: скільки міжнародної допомоги отримала Україна за останній місяць — Finance.ua
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Близько до рекорду: скільки міжнародної допомоги отримала Україна за останній місяць

Казна та Політика
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Близько до рекорду: скільки міжнародної допомоги отримала Україна за останній місяць
Близько до рекорду: скільки міжнародної допомоги отримала Україна за останній місяць
За листопад 2022 року Україна залучила 151 млрд гривень зовнішньої фінансової підтримки. Вона складається з кредитів та грантів, які не вимагають повернення.
Про це повідомив член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняка у Telegram.
«Не рекорд (у серпні було 172 млрд гривень), але друге місце», — зазначив депутат.
Железняк нагадав, що Національний банк України «надрукував» 30 млрд гривень. Військові облігації принесли до бюджету ще 26,3 млрд гривень.
«Тобто 207 млрд гривень ми залучили за листопад без податків та зборів», — повідомив член фінансового комітету Ради.
Нагадаємо, Єврокомісія анонсувала пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро. Згідно з програмою, Україна отримуватиме щомісяця 1,5 млрд євро для підтримки бюджету.
За матеріалами:
РБК-Україна
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