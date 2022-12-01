Бізнес прогнозує подальше зростання цін та скорочення персоналу — Finance.ua

Бізнес прогнозує подальше зростання цін та скорочення персоналу Сьогодні 15:47 — Фондовий ринок

Бізнес прогнозує подальше зростання цін та скорочення персоналу

У листопаді бізнес продовжив зазнавати втрат від повномасштабної війни і терористичних атак та, відповідно, послабив оцінки щодо своєї економічної діяльності.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, який Національний банк розраховує щомісяця. У листопаді він знизився до 42,7 з 44,9 у жовтні.

Підприємства промисловості посилили негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив через руйнування виробничих потужностей та інфраструктури: секторальний індекс у листопаді становив 44.1 порівняно з 45.8 у жовтні.

Респонденти погіршили очікування щодо обсягів виготовленої продукції, обсягів нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних. Водночас оцінки щодо обсягів незавершеного виробництва були менш песимістичні, ніж попереднього місяця.

Підприємства сектору будівництва дещо послабили песимістичні оцінки щодо своєї діяльності: секторальний індекс становив 41.0 (у жовтні — 38.2).

Респонденти пом’якшили очікування щодо обсягів виконаних будівельних робіт та обсягів нових замовлень та налаштовані на збільшення обсягів закупівлі їхніх послуг на тлі поліпшення доступності підрядників. Суттєво підвищилися, хоча й залишаються нижче нейтрального рівня, оцінки щодо обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

Підприємства торгівлі в листопаді погіршили оцінки щодо перспектив своєї економічної діяльності під впливом посилення інтенсивності бойових дій та зниження доходів населення: секторальний індекс знизився до 45.2 порівняно з 48.9 у жовтні.

Респонденти погіршили оцінки щодо обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Водночас на відміну від попереднього місяця вони очікують збільшення обсягів запасів/залишків товарів для продажу. Підприємства торгівлі прогнозують нижчі темпи зростання вартості товарів, закуплених для продажу, водночас зберігають очікування щодо зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг також послабили власні очікування, зважаючи на руйнування ланцюгів постачання та збільшення виробничих витрат: секторальний індекс знизився до 40.0 із 42.2 у жовтні. Респонденти посилили негативні очікування щодо обсягів наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, посилили очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі високих очікувань щодо цін на сировину та товари постачальників.

Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників, найбільше — сектору будівництва.

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