Пишний розповів, чи планує НБУ повертатись до плаваючого курсу — Finance.ua

Пишний розповів, чи планує НБУ повертатись до плаваючого курсу Сьогодні 13:01 — Валюта

Пишний розповів, чи планує НБУ повертатись до плаваючого курсу

Фіксований курс дозволив вгамувати ситуацію, взяти її під контроль і забезпечити якір для населення та бізнесу в умовах ідеального шторму.

Про це сказав у інтерв’ю Forbes голова НБУ Андрій Пишний.

«Фіксований курс — це відхід від ринкових принципів, але з іншого боку — вимушена річ. Плаваючий курс та інфляційне таргетування — те, до чого НБУ важко йшов, це базові речі, які я підтримую», — заявив Пишний.

За його словами, спільна позиція ключового персоналу НБУ — фіксований курс ще повинен відігравати певний час свою роль.

«Наразі ми не бачимо підстав для перепривʼязки курсу, однак і повернення до плавання вважаємо передчасним», — додав голова НБУ.

Він наголосив, що це не значить, що поточна прив’язка — це назавжди.

«Рано чи пізно ми повернемося і до плаваючого курсу, і до інфляційного таргетування, але тоді, коли це буде дійсно доречно», — каже Пишний, додавши, що ця тема не є предметом дискусії з МВФ, і принципових розбіжностей немає.

Довідка Finance.ua:

голова фінансового комітету Верховного Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара;

як прогнозує голова аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій, курс долара в Україні у грудні навряд чи сильно зміниться. На цей час різких змін по американській валюті не передбачається.

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