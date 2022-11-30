Що буде з курсом долара до Нового року: прогноз голови фінансового комітету Ради — Finance.ua
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Що буде з курсом долара до Нового року: прогноз голови фінансового комітету Ради

Валюта
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Що буде з курсом долара до Нового року: прогноз голови фінансового комітету Ради
Що буде з курсом долара до Нового року: прогноз голови фінансового комітету Ради
Голова фінансового комітету Верховного Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара.
Про це повідомив Гетманцев в інтерв’ю агентству «Українські новини».
«Жодних фінансово-економічних підстав немає для того, щоб здешевлювалася гривня», — сказав він.
За його словами, у третьому кварталі Україна має позитивний платіжний баланс — 2,2 млрд доларів. А також позитивний прогноз платіжного балансу на 1,1 млрд доларів в останньому кварталі року.
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«У нас є достатньо ритмічна допомога партнерів, яка надходить до нас. Понад 45% зовнішньої допомоги з листопада надходить за рахунок грантів. Золотовалютний резерв складає більше 25 млрд доларів, тобто три місяці імпорту гарантовано», — сказав Гетманцев.
Він нагадав про позицію НБУ з цього приводу. «Мені здається, що НБУ чітко дав зрозуміти, що до кінця року не буде якихось змін офіційного курсу, і для цього підстав немає», — додав він.
Нагадаємо, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що у Національному банку не очікують значних коливань курсу долара до гривні до кінця року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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