Яким буде курс долара найближчими днями — Finance.ua

Яким буде курс долара найближчими днями Сьогодні 14:00 — Валюта

Курс долара в Україні на поточному тижні до 4 грудня коливатиметься в діапазоні 39-42 грн/дол., євро — в 40,2-41,7 грн/євро.

Такий прогноз зробив аналітик Roboforex Андрій Гойлов, зазначивши, що валютний ринок починає відчувати вплив поточної кризи в енергетиці. Він негативно позначиться на реальному секторі економіки.

За словами експерта, дана ситуація призведе до зростання попиту на імпортні товари, що в свою чергу підвищить тиск на курс гривні в середньостроковій перспективі.

У підсумку на поточному тижні гривня до долара почне слабшати, а євро залишиться в поточних межах.

Раніше глава аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій прогнозував, що курс долара України в грудні навряд чи сильно зміниться. На даний момент різких змін по американській валюті в наступному місяці не передбачається.

Директор департаменту казначейських операцій « Юнекс Банк у» Ганна Золотько відзначала, що у грудні на валютному ринку в Україні може виникнути дефіцит готівки. На цей час спрогнозувати, яким буде курс долара в перший день зими, складно.

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