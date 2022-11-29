Яким буде курс долара найближчими днями — Finance.ua
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Яким буде курс долара найближчими днями

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Курс долара в Україні на поточному тижні до 4 грудня коливатиметься в діапазоні 39-42 грн/дол., євро — в 40,2-41,7 грн/євро.
Такий прогноз зробив аналітик Roboforex Андрій Гойлов, зазначивши, що валютний ринок починає відчувати вплив поточної кризи в енергетиці. Він негативно позначиться на реальному секторі економіки.
За словами експерта, дана ситуація призведе до зростання попиту на імпортні товари, що в свою чергу підвищить тиск на курс гривні в середньостроковій перспективі.
У підсумку на поточному тижні гривня до долара почне слабшати, а євро залишиться в поточних межах.
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Раніше глава аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій прогнозував, що курс долара України в грудні навряд чи сильно зміниться. На даний момент різких змін по американській валюті в наступному місяці не передбачається.
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Директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько відзначала, що у грудні на валютному ринку в Україні може виникнути дефіцит готівки. На цей час спрогнозувати, яким буде курс долара в перший день зими, складно.
За матеріалами:
Діло
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