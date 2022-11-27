Курс долара до кінця 2022 року: експерт дав прогноз, яким буде долар — Finance.ua

Курс долара до кінця 2022 року: експерт дав прогноз, яким буде долар Сьогодні 13:00 — Валюта

Курс долара в Україні на початку грудня може зрости до позначки в 42 грн/дол., а до Нового року досягти і 43 грн/дол.

Такий прогноз зробив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, зазначивши, що до кінця листопада курс, швидше за все, збережеться у межах 41 грн/дол.

«Існує ймовірність, що у першій половині грудня долар може дещо зрости, орієнтовно в межах 2-3%, до 41-42 грн/дол. Ближче до Нового року курс може збільшитися ще на 1-2% порівняно з листопадом, до 42-43 грн», — зазначив експерт.

На його думку, зростання курсу долара не буде різким, подорожчання валюти відбуватиметься плавно:

«Хочу підкреслити, що зростання курсу буде рівномірним, поступовим, без раптових стрибків. В цілому в порівнянні з осіннім періодом з початком зими підвищення курсу може досягти 3-4%».

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