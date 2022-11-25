Яким буде долар у грудні 2022: експерт спрогнозував курс — Finance.ua
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Яким буде долар у грудні 2022: експерт спрогнозував курс

Валюта
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Курс долара в Україні у грудні навряд чи сильно зміниться. На цей час різких змін по американській валюті у наступному місяці не передбачається.
Як прогнозує голова аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій, долар у грудні буде коштувати приблизно стільки ж, як і зараз.
«Якихось серйозних факторів, які б говорили про ослаблення гривні, поки немає. Тому, я думаю, що так і буде — до 40 гривень».
На думку експерта, ситуація буде багато ц чому залежати від подій на фронті і ступеня руйнування енергетичної інфраструктури.
У банківських обмінниках Києва 24 листопада курс гривні до долара залишився на рівні попереднього показника — 40,50 грн/дол. Щодо євро курс гривні ослаб на 17 копійок — до 41,20 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро — 40,40 грн за євро.
10 грудня 2022 року вже вдруге відбудеться масштабна конференція про інвестиції для приватного інвестора «Жити на відсотки».
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Подробиці та реєстрація

За матеріалами:
УНІАН
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