Кількість вакансій для українських ІТ-спеціалістів зросла на 15%. Хто заробляє найбільше — Finance.ua

Кількість вакансій для українських ІТ-спеціалістів зросла на 15%. Хто заробляє найбільше Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Кількість вакансій для українських ІТ-спеціалістів зросла на 15%. Хто заробляє найбільше

Кількість вакансій для українських ІТ-спеціалістів зросла на 15% у третьому кварталі 2022 року, найпопулярнішими категоріями стали Game Development, .NET, Analytics, Java, PHP та Python.

Про це свідчать дані порталу з вакансіями для спеціалістів з ІТ «Just Join IT», передає Укрінформ.

«Помітне збільшення кількості пропозицій для спеціалістів з України може свідчити про те, що ринок позитивно оцінює віддалену модель співпраці і якість проєктів, які реалізують українські програмісти. Від початку року тільки на сайті з’явилося понад 25 тис. вакансій для українських спеціалістів, що вказує на високий рівень попиту. У найближчі місяці він і далі буде високим», — сказано в повідомленні.

На кого найбільший попит

Загальна кількість вакансій у третьому кварталі 2022 року зросла на 15%.

Попит на експертів у категоріях GameDev, .NET, Analytics, Java, PHP та Python продовжує зростати.

Наприклад, кількість вакансій у категорії Game Development зросла вдвічі у цей період. На збільшення пропозицій від роботодавців також можуть розраховувати фахівці у категоріях Business/Data Analyst, .NET розробники та DevOps інженери.

У третьому кварталі 2022 року кількість вакансій для українських спеціалістів у GameDev збільшилась вдвічі, а у категорії Analytics опубліковано на 60% більше пропозицій у порівнянні з попереднім кварталом.

Також зріс попит на .NET спеціалістів — у третьому кварталі цього року опубліковано на 55% більше вакансій, ніж у попередньому.

Одним з найпопулярніших напрямів у ІТ залишається JavaScript — кількість вакансій у цій категорії незмінно висока — більше 2 тис. вакансій на Friendly offers (категорія для українських спеціалістів).

Зарплатні пропозиції

У третьому кварталі 2022 року найвищі зарплатні ставки для українців були у категоріях Security 4-6 тис. та Go 4-5 тис. доларів.

Середня ж зарплатня в усіх категоріях з третього кварталу цього року становила 3-4 тис. доларів на місяць.

Також зазначається, що роботу з такою винагородою пропонують здебільшого закордонні компанії.

Інфографіка: Just Join IT

Довідка Finance.ua:

раніше аналітики рекрутингового порталу Djinni зібрали дашборд з вилок зарплат у вакансіях онлайн по категорії і досвіду;

як свідчать результати опитування dev.ua, підвищення оплати праці з початку повномасштабного вторгення отримали 45,5% опитаних ІТ-спеціалістів. 10,3% респондентів повідомили, що їм зарплати не просто не підвищили, а й скоротили.

Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

Укрінформ За матеріалами:

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