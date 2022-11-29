Яку зарплату пропонують в ІТ залежно від досвіду, та яка конкуренція за місце — Finance.ua

Яку зарплату пропонують в ІТ залежно від досвіду, та яка конкуренція за місце Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Яку зарплату пропонують в ІТ залежно від досвіду, та яка конкуренція за місце

Аналітики рекрутингового порталу Djinni зібрали дашборд з вилок зарплат у вакансіях онлайн по категорії і досвіду. На дашборді також можна переглянути рівень конкуренції кандидатів за одне місце.

Нижня межа — медіана мінімальної зарплати у вакансії;

верхня — максимальної;

колір означає конкуренцію. Чим червоніше, тим більше кандидатів онлайн на одну вакансію.

Наприклад, QA без досвіду може отримати офер на $300-$600 на місяць, при цьому на одну вакансію в категорії претендує 800 кандидатів. У той же час, якщо є хоча б рік досвіду, конкуренція падає до 23 чоловік на місце, а зарплатна вилка виростає до $800-1500.

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Також велика конкуренція серед розробників-початківців, при цьому зарплатна вилка не набагато вища, ніж у тестувальників — $450-$1000 на місяць. Вже починаючи від 2 років досвіду рівень конкуренції сильно знижується, а зарплатні пропозиції стартують від $2000 і можуть досягати $6300 для місяць для досвідченого спеціаліста.

У той же час, конкуренція серед нетехнічних спеціалістів зростає з досвідом і досягає піку, коли у них вже 5+ років роботи за плечима. При цьому таким кандидатам пропонують від $2000 до $5000 на місяць.

Інтерактивний дашборд можна переглянути тут

Довідка Finance.ua:

за дослідженням IT-компанії GlobalLogiс, молодому IT-спеціалісту потрібно близько 6 років,щоб професійно вирости від стажера (trainee) до лідера команди (team lead);

понад 50% ІТ-компаній не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. Частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу;

понад 60% компаній сказали, що не зупиняли найм в Україні після 24 лютого. Але той самий відсоток компаній заявили про скорочення найму, з огляду на довоєнні плани, більш ніж на 20% у лютому-липні 2022 року.

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