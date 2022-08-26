Релокація ІТ-компаній: як і куди переїжджає бізнес (дослідження) — Finance.ua
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Релокація ІТ-компаній: як і куди переїжджає бізнес (дослідження)

Фондовий ринок
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Релокація ІТ-компаній: як і куди переїжджає бізнес (дослідження)
Релокація ІТ-компаній: як і куди переїжджає бізнес (дослідження)
Понад 50% ІТ-компаній не проводили релокацію і перейшли на віддалену роботу. Частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу.
Про це свідчать дані дослідження Асоціації «IT Ukraine».
Релокація ІТ-компаній: як і куди переїжджає бізнес (дослідження)
itukraine.org.ua
Серед ІТ-компаній, що проводили релокацію, переважає релокація в межах України (45%). За кордон частково релокувались 42% компаній, з них — лише 5% компаній із закриттям частини офісів в Україні. Жодна з опитаних ІТ-компаній не провела повну релокацію за кордон.
Релокація ІТ-компаній: як і куди переїжджає бізнес (дослідження)
itukraine.org.ua
Серед опитаних ІТ-компаній жодна не має наміру повністю згортати бізнес в Україні. У перспективі до кінця 2022 року, більшість ІТ-компаній (63%) не планують часткову або повну релокацію. Лише 14% опитаних розглядають часткову або повну релокацію за кордон до кінця року. Частина компаній (23%) планує комбінувати релокацію за кордон та в межах України. Тобто у сукупності 37% компаній розглядають релокацію як можливу до кінця цього року. Якщо ж ситуація в країні суттєво не зміниться, можна очікувати, що зазначений показник зростатиме.
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За даними травневого дослідження Асоціації, найбільший відсоток релокованих співробітників припав на компанії 1200+ чол. (32%), у компаніях 200–1200 чол. ця цифра становить — 24%, у компаніях до 200 чол. — всього 14%. Основними країнами релокації стали Польща, Німеччина, Іспанія, Румунія, Португалiя, Болгарія, Нідерланди, Туреччина, Чехія, Молдова, Хорватія. Водночас, нові офіси планують відкрити всі великі компанії (1200+ чол.) та 64% компаній 200-1200 чол. Натомість 75% компаній до 200 чол. не планують розширюватися. Серед потенційних країн відкриття офісів: Польща, Румунія, Іспанія, Болгарія, Португалія, Хорватія та Велика Британія.
Результати опитування свідчать, що ІТ-компанії досить зважено підходять до питання релокації, аналізуючи та прораховуючи наслідки кожного варіанту, а також віддаючи перевагу тим країнам, в яких у них вже є офіси (43%), 22% покладаються на рекомендації юристів або податкових консультацій, ще 22% роблять вибір самостійно на основі оцінювання витрат на ведення бізнесу в країні потенційної релокації.
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Основним стримуючим чинником для релокації, зокрема подальшої релокації, компанії відзначили неможливість виїзду за кордон ІТ-спеціалістів, бажання ІТ-компаній платити податки в Україні, небажання більшої частини команди переїжджати, вищі витрати на ведення бізнесу за межами України.
Релокація ІТ-компаній: як і куди переїжджає бізнес (дослідження)
itukraine.org.ua
Загалом, враховуючи результати опитування, процес релокації буде планомірно тривати. Переважна більшість ІТ-компаній задоволені проведеною релокацією (93%). Це свідчить про те, що ІТ-компанії успішно перелаштовуються до нових умов ведення бізнесу і їм вдається відповідати на виклики, що виникають в результаті релокації.
Однак, 53% компаній, які провели релокацію, і далі шукають варіанти альтернативної подальшої релокації за межі України для мінімізації витрат.
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Суттєво змінити ситуацію зможе скасування воєнного стану та суттєве покращення ситуації в Україні (для кожної третьої компанії) чи хоча б повернення до довоєнного стану (до 24 лютого 2022 року) та відсутність активних бойових дій в Україні протягом кількох місяців (це важливо для більшості опитаних компаній, що вже проводили релокацію). За таких умов, 80% компаній планують повернення бізнесу до України.
На сьогодні, лише 7% компаній не планують повертатися (проводити зворотню релокацію до України).
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За матеріалами:
Finance.ua
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