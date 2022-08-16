Кількість IT-спеціалістів зменшилася на 3%: рейтинг ІТ-компаній України — Finance.ua
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Кількість IT-спеціалістів зменшилася на 3%: рейтинг ІТ-компаній України

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Кількість IT-спеціалістів зменшилася на 3%: рейтинг ІТ-компаній України
Кількість IT-спеціалістів зменшилася на 3%: рейтинг ІТ-компаній України
Понад 60% компаній сказали, що не зупиняли найм в Україні після 24 лютого. Але той самий відсоток компаній заявили про скорочення найму, з огляду на довоєнні плани, більш ніж на 20% у лютому-липні 2022 року. Такі дані показує рейтинг 50 найбільших ІТ-компаній України, який склав портал Dou.ua.
У цьому рейтингу є дві нові компанії — Room 8 Group (на 30-й сходинці) й airSlate (на 32-й).

Загальна кількість спеціалістів

У січні загальна кількість спеціалістів у топ-50 вперше сягнула 100 тисяч. Але в першому півріччі зменшилася на 3%, і сьогодні у 50 найбільших компаніях України працює 97,6 тисячі фахівців.
Кількість спеціалістів у топ-25 компаній зменшилася на 800 осіб. Нині там працює 77 тисяч фахівців.
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На відміну від загальної кількості людей, кількість технічних фахівців у топ-25 навіть трішки збільшилася — майже на 100 осіб.
Загалом кількість спеціалістів у п’яти найбільших ІТ-компаній зменшилася на 1,1 тисячі — з майже 40 тисяч у січні до 38,8 тисячі у липні.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
EPAM продовжує утримувати статус найбільшої ІТ-компанії України, попри суттєве зменшення кількості людей у січні-липні цього року. Загалом українська команда EPAM зменшилася на 1260 спеціалістів.
На другому місці залишається Softserve — у компанії теж негативна динаміка зростання у першому півріччі (-164 спеціалісти). Ще на початку січня Softserve анонсували план розширитися на 3–4 тисячі працівників в Україні цього року й прагнули перетнути позначку в 15 000 працівників глобально.
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На 3-й і 4-й сходинках GlobalLogic і Luxoft. В останньої кількість спеціалістів залишилася без змін, якщо порівнювати із січнем 2022-го. А у GlobalLogic позитивна динаміка зростання, хоч і не значна (+50 людей), якщо порівнювати з минулими роками.
У компанії Evoplay, яка посіла п’яте місце рейтингу, повідомили, що динаміка приросту стабільна, зазвичай у роботі близько 500 вакансій.
Найактивніше зростала компанія Ajax Systems — на 800 спеціалістів за пів року. Компанія не коментує, завдяки чому. Але, судячи з офіційних анонсів, навесні й влітку Ajax відкривав нові локації як в Україні, так і за кордоном, вийшов на ринок Мексики й Північної Америки.
Також активно розширилися Evoplay і Genesis — на 366 і 200 спеціалістів відповідно.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua

Релокація та відкриття нових офісів

Щонайменше 30 компаній відкрили нові офіси у першому півріччі 2022 року. Серед українських локацій нові офіси з’явилися в Ужгороді, Хмельницькому, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Вінниці, Тернополі.
З-поміж закордонних локацій найпопулярнішою стала Польща — 15 найбільших компаній відкрили офіси у Кракові, Познані, Бидгощі, Гданську, Лодзі, Варшаві.
Вперше автори дослідження запитали компанії про закриття фізичних офісів в Україні. Виявилося, що найбільше постраждав Харків — 13 компаній закрили там офіси. Ще 8 компаній — у Києві. Окрім цього, офіси закрили в Одесі, Херсоні, Дніпрі, Сумах, Черкасах, Житомирі.
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Щодо релокації, то все залежить від розміру компанії: що більша вона, то більше співробітників виїхали за кордон. Більшість сервісних компаній у рейтингу зазначили, що втрачали клієнтів або були змушені заморозити проєкти.
Здебільшого компанії мають помірні плани щодо розширення у другому півріччі. Більше ніж половина компаній планує зрости менш як на 200 спеціалістів.
Активно релокувати спеціалістів компанії також не планують у наступні пів року.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
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За матеріалами:
Finance.ua
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