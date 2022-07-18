Які зарплати отримують PM, HR, DevOps, Data Scientists та інші ІТ-спеціалісти в період війни (інфографіка) — Finance.ua

Які зарплати отримують PM, HR, DevOps, Data Scientists та інші ІТ-спеціалісти в період війни (інфографіка) Вчора 13:02 — Особисті фінанси

Які зарплати отримують PM, HR, DevOps, Data Scientists та інші ІТ-спеціалісти в період війни (інфографіка)

Через початок повномасштабної війни припинилося зростання зарплат у більшості спеціалізацій.

Попри війну збільшилась зарплата дата-аналітиків (+$200, до $1600) та HR-спеціалістів (+$150, до $1350). Після різкого зростання в другій половині 2021 року сильно зменшилася медіанна зарплата Product Manager (-$700, до $2800). Як і в Data Scientists, які зростали весь 2021 рік (-$530, до $2300).

Медіанні зарплати: за посадами

Керівники найвищого рівня — Director of Engineeing, CTO, CEO — залишаються одними з найбільш оплачуваних спеціалістів, проте їхні зарплати дещо зменшилися, якщо порівнювати з 2021-м. Пів року тому це було $6400, а зараз — $5625. Таким чином, System Architects, медіанна зарплата яких за пів року зросла та становить $6600, наразі є найбільш високооплачуваними спеціалістами на українському ІТ-ринку.

Попри війну зарплати Site Reliability Engineer продовжують зростати: $4700 (+$450 з грудня 2021-го, +$1700 за останній рік), і вже наблизилися до рівня С-level.

Спеціалісти з менеджменту проєктів залишаються однією з найбільш оплачуваних категорій в українському ІТ. Зарплати найкваліфікованіших РМ (Delivery Managers, Program Managers) наближаються до рівня С-level. Але, як і зарплати технічних спеціалістів С-level, зарплати спеціалістів з менеджменту проєктів у 2022 році дещо впали: $2800 влітку 2022-го проти $3000 в грудні 2021 року.

Традиційно високі зарплати у спеціалістів з DBA ($3850, повернулись на рівень літа 2021), DevOps ($3500, не змінилися за пів року).

Непогано почуваються Data Engineers та ML Engineers ($2800), медіанні зарплати яких зросли за останні пів року на $150 та $300 відповідно. На відміну від них, зарплати спеціалістів з Data Science знизилися на $530 за пів року, до $2300.

Серед інших спеціалізацій найкраща ситуація для Technical writers (+$250 за пів року, до $1750), Data Analysts (+$200, до $1600), HR-спеціалістів (+$150, до $1350).

Data Science

Зарплати спеціалістів з DS перебувають на рівні зарплат розробників: у джуна це $1050 (+$50 за пів року), мідла $2600 (+$100). Медіанні зарплати сеньйорів навіть вищі за зарплати розробників: $5200 (+$260 за пів року). Водночас тимліди стали отримувати менше на $1850 — до $4000, через що знизилася і медіанна зарплата в DS.

DevOps, Sysadmin, SRE, DBA, Security

Медіанні зарплати DevOps та SRE-спеціалістів у першій половині 2022 року перевищили зарплати розробників: у джунів $1200 (+$100), мідлів $2950 (+$550), сеньйорів $5100 (+$100), тимлідів $5300 (-$300). Зарплати DevOps та SRE-спеціалістів одного рівня не відрізняються, але медіанна зарплата SRE вища через вищу частку досвідчених спеціалістів (серед SRE 58% фахівців рівня сеньйор чи вище проти 42% серед DevOps).

Середня зарплата в Security зменшилася за пів року (-$100, $2300), що може бути пов’язано з великою кількістю новачків у цій сфері.

Сисадміни рівня Junior та Middle можуть розраховувати на зарплату у $755–800, рівня Senior та Team Lead $2000–2200.

Director of Engineering, CTO

У компаніях від 200 співробітників медіана становить $6100–6350 проти $7000 в грудні 2021 року; в компаніях від 50 до 200 співробітників падіння з $6000 до $5650, в менших — з $6000 до $5000.

Найбільших змін зазнали зарплати СТО: якщо в грудні 2021 року вони становили $6100, то зараз тільки $5000. Медіанна зарплата Director of Engineering зменшилася з $6500 пів року тому до $6125.

HR

Медіанна зарплата HR зросла за пів року на $150, до $1350. Суттєво більше стали отримувати досвідчені спеціалісти: HR Director (+$300, до $3000), спеціалісти рівня Senior (+$200, до $2000). Продовжують зростати і зарплати спеціалістів середньої ланки: People partner / Happiness manager (+$300, до $1500), HR Manager (+$175, до $1300), Recruiter (+$107, до $1145). Єдиний напрям, де є падіння — Talent Acquisition Manager (-$150, до $1950).

Project Management

Медіанні зарплати спеціалістів з менеджменту проєктів переважно залишилися на рівні грудня 2021 року. Дещо зменшилися вони у Program Managers (-$200, до $4500). Значне падіння зарплат Product Managers (-$700, до $2800).

Business, System, Data Analyst

Зарплати аналітиків за останні пів року теж майже не змінилися. Виняток становлять дата-аналітики, в яких компенсації продовжують поступово зростати (+$200, до $1600), та системні аналітики, медіанна зарплата яких помітно знизилась (-$1000, до $1500).

Designer

Медіанна зарплата Product designer продовжує зростати: +$150 — до $3000. На відміну від другої половини 2021 року, коли найбільше зросли зарплати мідлів, у 2022 році вони підвищилися у тимлідів (+$750, до $4250).

Медіанна зарплата UI/UX-дизайнерів теж зросла (+$200, до $1500) — насамперед у джунів (+$100 до $800) та мідлів (+$200 до $1500). Зарплати більш кваліфікованих спеціалістів підвищилися в другій половині 2021 року, 2022-го вони майже не змінилися.

Marketing

Спеціалісти з маркетингу сильно відчули наслідки повномасштабної війни: 8% з них втратили роботу, 6% шукають зараз нову — це вище, ніж у середньому за спеціалізаціями. Ще 17% зауважують про зменшення кількості роботи / проєктів.

Найбільше в першій половині 2022 року впали медіанні зарплати керівників: СМО (-$675, до $2500), рівень Head (-$375, до $3000) та Team Lead (-$300, до $2000).

Для інших спеціалістів з маркетингу ми не зафіксували настільки відчутного падіння зарплат. Для деяких спеціалізацій медіанна зарплата навіть дещо зросла: Marketing Manager (+$190, до $1340), Employer Brand Manager (+$125, до $1375).

Customer Success, Sales Manager, Support

Дещо зменшилася медіанна зарплата спеціалістів з Customer Success: з $1390 до $1200. У спеціалістів з продажів та підтримки вона практично не змінилася.

Серед спеціалістів з продажів та спеціалістів підтримки з початком війни втратили роботу менш оплачувані фахівці (медіанна зарплата $700 та $642 відповідно), а продовжують працювати більш оплачувані (медіанна зарплата $1500 та $1100).

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