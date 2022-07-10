ІТ– єдина сфера, яка показала зростання під час війни – Федоров — Finance.ua

ІТ– єдина сфера, яка показала зростання під час війни – Федоров Вчора 15:12 — Казна та Політика

ІТ– єдина сфера, яка показала зростання під час війни – Федоров

ІТ-сфера — єдина сфера, яка показала зростання під час війни, а вбудування технологій в усі сфери зможуть зробити Україну привабливою для інвестицій і розвитку бізнесу.

Про це на конференції від Forbes про можливості для бізнесу в Україні повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У нас продовжує розвиватися під час війни ІТ-сфера. Це єдина сфера, якщо порівнювати із минулим роком, яка показала зростання. Якщо це проаналізувати, я бачу Україну найбільш вільною країною в світі з найбільшим інноваційним розвитком в сфері технологій . Тому що це наша сильна сторона. Наразі ми не лише єдина європейська країна, яка бореться за свою свободу. Зараз ми молода країна і можемо приймати ті рішення, які вже не можуть приймати інші країни, що більш консервативні і живуть за певними правилами. Тобто нам треба робити те, що робили колись ті країни, коли не були такими багатими. — Михайло Федоров

Він впевнений, що варто вбудовувати технології у всі сфери держави, що зробить їх більш ефективними, зручними і швидкими, що створить найкращі умови для розвитку і окремо людей, і бізнесу, і залучати інвестиції.

«Крім того, це зменшить видатки на державу, які займають великий відсоток ВВП нашої країни. Це шлях до створення оптимальної держави, яка може робити рівень розвитку ВПП в 5-7-10 %, а саме такий має бути рівень розвитку, щоб швидко наздогнати європейські країни і зростати далі. Я вже не говорю, що нам потрібно повернутися до рівня ВВП, що був в минулому році», — повідомив міністр.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.