ІТ– єдина сфера, яка показала зростання під час війни – Федоров — Finance.ua
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ІТ– єдина сфера, яка показала зростання під час війни – Федоров

Казна та Політика
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ІТ– єдина сфера, яка показала зростання під час війни – Федоров
ІТ– єдина сфера, яка показала зростання під час війни – Федоров
ІТ-сфера — єдина сфера, яка показала зростання під час війни, а вбудування технологій в усі сфери зможуть зробити Україну привабливою для інвестицій і розвитку бізнесу.
Про це на конференції від Forbes про можливості для бізнесу в Україні повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
У нас продовжує розвиватися під час війни ІТ-сфера. Це єдина сфера, якщо порівнювати із минулим роком, яка показала зростання. Якщо це проаналізувати, я бачу Україну найбільш вільною країною в світі з найбільшим інноваційним розвитком в сфері технологій . Тому що це наша сильна сторона. Наразі ми не лише єдина європейська країна, яка бореться за свою свободу. Зараз ми молода країна і можемо приймати ті рішення, які вже не можуть приймати інші країни, що більш консервативні і живуть за певними правилами. Тобто нам треба робити те, що робили колись ті країни, коли не були такими багатими.
— Михайло Федоров

Він впевнений, що варто вбудовувати технології у всі сфери держави, що зробить їх більш ефективними, зручними і швидкими, що створить найкращі умови для розвитку і окремо людей, і бізнесу, і залучати інвестиції.
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«Крім того, це зменшить видатки на державу, які займають великий відсоток ВВП нашої країни. Це шлях до створення оптимальної держави, яка може робити рівень розвитку ВПП в 5-7-10 %, а саме такий має бути рівень розвитку, щоб швидко наздогнати європейські країни і зростати далі. Я вже не говорю, що нам потрібно повернутися до рівня ВВП, що був в минулому році», — повідомив міністр.
За матеріалами:
УНН
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