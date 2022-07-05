Федоров запропонував світовим ІТ-компаніям "діджитал-лендліз" для України — Finance.ua
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Федоров запропонував світовим ІТ-компаніям "діджитал-лендліз" для України

Казна та Політика
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Федоров запропонував світовим ІТ-компаніям "діджитал-лендліз" для України
Федоров запропонував світовим ІТ-компаніям "діджитал-лендліз" для України
У Лугано була представлена ініціатива Digital4Freedom, в рамках якої найбільшим технологічним компаніям світу запропонували діджитал-лендліз для України.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Відповідну ініціативу презентував віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції Ukrainian Recovery Conference. Серед присутніх компаній були Microsoft, Rakuten, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa та інші.
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Федоров розповідає, що Digital4Freedom допоможе зробити Україну «найбільш вільною та цифровою країною у світі, де замість аналогових чиновників та довідок працює paperless, замість готівкової валюти — cashless, IT-сектор займає 40% у ВВП, а сама країна перетворюється на найбільший ІТ-хаб Східної Європи з фокусом на безпекові рішення».
Цифрова інфраструктура, підкреслив міністр, є найбільш стійкою та ефективною під час війни, «адже її не можуть зруйнувати ракети».
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«І зараз наша пропозиція топовим технологічним компаніям світу — це діджитал-лендліз. Ми запрошуємо компанії приєднатися до нас у будівництві цифрового майбутнього вільного світу та зробити свій внесок у розвиток цифрової України», — зазначив Федоров.
За його словами, разом із міжнародними компаніями Україна хоче створити нову модель державно-приватного партнерства. Ініціатива Digital4Freedom є частиною платформи UNITED24, у межах якої компанії можуть робити грошові внески для відновлення України.
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«У жодній іншій країні світу у вас не буде такого шансу долучитися до впровадження найпередовіших технологій на державному рівні. Це одночасно експеримент, цифрова революція і модернізація вже наявної системи», — додав Федоров.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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