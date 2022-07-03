Потрібно до 15 тисяч спеціалістів, щоб забезпечити потреби ІТ-ринку — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Потрібно до 15 тисяч спеціалістів, щоб забезпечити потреби ІТ-ринку — Федоров

Казна та Політика
334
Потрібно до 15 тисяч спеціалістів, щоб забезпечити потреби ІТ-ринку — Федоров
Потрібно до 15 тисяч спеціалістів, щоб забезпечити потреби ІТ-ринку — Федоров
Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що для забезпечення потреб українського ІТ-ринку на найближчі пів року — рік потрібно близько 15 тисяч відповідних фахівців.
Таку думку він висловив в ефірі телемарафону #UAразом.
Читайте також
«Від початку війни ІТ-галузь щороку розвивалась на 20-30%. Якщо подивитись на минулий рік, то 30-40 тисяч спеціалістів не вистачало ринку, аби забезпечити усі його потреби. Цьогоріч ми планували запустити програму на 15 тисячі фахівців. Але у зв’язку з війною структура ринку змінюється. Потрібно подивитись кілька місяців на тенденцію. Але мій прогноз: на найближчі пів року — рік потрібно 10-15 тисяч спеціалістів, щоб забезпечити потреби ІТ-ринку», — сказав Федоров.
Він уточнив, що сьогодні представники ІТ-сфери продовжують активно працювати та створюють нові робочі місця. І вже цьогоріч є ймовірність вийти на ті робочі темпи, які були торік.

Довідка Finance.ua:

  • Мінцифри разом із партнерами запускає проєкт IT Generation. Завдяки йому українці зможуть безоплатно набути професію у сфері IT. У липні розпочнеться прийом заявок від шкіл, у серпні — від студентів;
  • навчання за програмою триватиме від 2 до 6 місяців. У проєкті зможуть взяти участь громадяни України віком від 21 до 60 років, які не здобувають формальну освіту та не мають кваліфікації й досвіду роботи в ІТ.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.