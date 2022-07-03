Потрібно до 15 тисяч спеціалістів, щоб забезпечити потреби ІТ-ринку — Федоров — Finance.ua

Потрібно до 15 тисяч спеціалістів, щоб забезпечити потреби ІТ-ринку — Федоров Вчора 11:16 — Казна та Політика

Потрібно до 15 тисяч спеціалістів, щоб забезпечити потреби ІТ-ринку — Федоров

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що для забезпечення потреб українського ІТ-ринку на найближчі пів року — рік потрібно близько 15 тисяч відповідних фахівців.

Таку думку він висловив в ефірі телемарафону #UAразом.

«Від початку війни ІТ-галузь щороку розвивалась на 20-30%. Якщо подивитись на минулий рік, то 30-40 тисяч спеціалістів не вистачало ринку, аби забезпечити усі його потреби. Цьогоріч ми планували запустити програму на 15 тисячі фахівців. Але у зв’язку з війною структура ринку змінюється. Потрібно подивитись кілька місяців на тенденцію. Але мій прогноз: на найближчі пів року — рік потрібно 10-15 тисяч спеціалістів, щоб забезпечити потреби ІТ-ринку», — сказав Федоров.

Він уточнив, що сьогодні представники ІТ-сфери продовжують активно працювати та створюють нові робочі місця. І вже цьогоріч є ймовірність вийти на ті робочі темпи, які були торік.

Довідка Finance.ua:

Мінцифри разом із партнерами запускає проєкт IT Generation. Завдяки йому українці зможуть безоплатно набути професію у сфері IT. У липні розпочнеться прийом заявок від шкіл, у серпні — від студентів;

навчання за програмою триватиме від 2 до 6 місяців. У проєкті зможуть взяти участь громадяни України віком від 21 до 60 років, які не здобувають формальну освіту та не мають кваліфікації й досвіду роботи в ІТ.

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Укрінформ За матеріалами:

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