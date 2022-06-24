ІТ-експорт за 2022 рік вже приніс понад $3 млрд в українську економіку — Finance.ua
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ІТ-експорт за 2022 рік вже приніс понад $3 млрд в українську економіку

Казна та Політика
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ІТ-експорт за 2022 рік вже приніс понад $3 млрд в українську економіку
ІТ-експорт за 2022 рік вже приніс понад $3 млрд в українську економіку
За перші п’ять місяців 2022 року експортна ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі $3,179 млрд.
Про це повідомляє IT Ukraine Association з посиланням на дані Національного Банку України.
Як сказано в повідомленні, за період березень-травень, вже під час війни, обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 6% відносно аналогічного періоду попереднього року та становив $1,7 млрд.
ІТ-експорт за 2022 рік вже приніс понад $3 млрд в українську економіку
itukraine.org.ua
Позитивні тенденції до зростання та стабілізації ІТ-ринку продемонстрували ще показники І кварталу 2022 року, які зафіксували рекордних $2 млрд експортних надходжень та збереження обсягу експорту ком’ютерних послуг у воєнний березень на рівні 96 %.
ІТ-експорт за 2022 рік вже приніс понад $3 млрд в українську економіку
itukraine.org.ua

Прогнози ІТ-компаній

Згідно з останнім дослідженням IT Ukraine, 56% компаній-учасниць очікують на зростання на 5-30% у 2022 році. 41% компаній розраховують зберегти існуючі обсяги на рівні 50-100%.
ІТ-експорт за 2022 рік вже приніс понад $3 млрд в українську економіку
itukraine.org.ua

Сплата податків

Станом на 1 червня 2022 року ІТ-компанії та приватні особи-підприємці, які працюють в ІТ-галузі, перерахували до зведеного бюджету України податкових платежів та зборів на суму 29,5 млрд грн.
«На збереження обсягів ІТ бізнесу в Україні та, відповідно, податкових надходжень до держбюджету, впливає не тільки війна та пов’язані з нею ризики, які враховують наші глобальні клієнти. Сьогодні це також невирішені питання щодо нових процедур бронювання для ІТ-спеціалістів та їх тимчасового виїзду у відрядження за кордон, а також щодо перегляду НБУ політики з врегулювання валютного курсу. Без вирішення цих проблем в найближчий час говорити про подальше залучення нових контрактів в Україну і подальше зростання галузі буде вкрай тяжко», — зазначає виконавчий директор Асоціації Костянтин Васюк.
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За матеріалами:
Finance.ua
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