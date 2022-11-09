Підвищення зарплат ІТ-спеціалістам під час війни (інфографіка) — Finance.ua
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Підвищення зарплат ІТ-спеціалістам під час війни (інфографіка)

Особисті фінанси
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Підвищення зарплат ІТ-спеціалістам під час війни (інфографіка)
Підвищення зарплат ІТ-спеціалістам під час війни (інфографіка)
Підвищення оплати праці з початку повномасштабного вторгення отримали 45,5% опитаних ІТ-спеціалістів. 10,3% респондентів повідомили, що їм зарплати не просто не підвищили, а й скоротили.
Про це свідчать результати опитування dev.ua. В опитуванні брали участь 200 IT-спеціалістів.
Інфографіка: dev.ua
Інфографіка: dev.ua
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Найпопулярніша прибавка до зарплати під час війни — 10-20%. Проте є й такі айтішники, які отримали +40% до довоєнної ставки.
Інфографіка: dev.ua
Інфографіка: dev.ua

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Цікаво, що більшість спеціалістів які пройшли опитування, не просили про перегляд зарплат через складну ситуацію в країні. Проте є й такі, хто педалював це питання на рівні менеджменту, а також ті, хто боїться підіймати це питання.
Інфографіка: dev.ua
Інфографіка: dev.ua
Серед аргументів, які айтішники наводили роботодавцям для перегляду зарплати:
  • покращив свої навички і вивчив багато нового, що допоможе працювати більш продуктивно;
  • об‘єм роботи, зростання цін, умови контракту;
  • було заплановане підвищення;
  • власний прогрес та продуктивність;
  • переїзд в іншу країну;
  • більша відповідальність, промоушн.
Найпоширеніші відповіді відмови у підвищенні:
  • не на часі;
  • не вистачає бюджету;
  • складна ситуація в країні, проєкт в зоні ризиків;
  • відмовлено через війну;
  • жалілись, що проєкт став збитковий;
  • у компанії великі борги.
Розподіл респондентів за&nbsp;величиною доходу
Розподіл респондентів за величиною доходу, Інфографіка: dev.ua

Довідка Finance.ua:

  • згідно з результатами опитування Dou.ua, майже половина ІТ-спеціалістів не планують цього року змінювати роботу і 40% працевлаштованих респондентів загалом бояться звільнення;
  • як повідомляв Опендатабот, в Україні почали рідше пропонувати роботу ІТ-спеціалістам. Крім того, кандидати з досвідом у менш як 1 рік знизили зарплатні очікування;
  • за даними Національного Банку України, за дев’ять місяців 2022 року обсяг комп’ютерних послуг збільшився на 13% та становить майже 5,5 млрд дол США.
Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

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За матеріалами:
dev.ua
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