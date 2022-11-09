Підвищення зарплат ІТ-спеціалістам під час війни (інфографіка) — Finance.ua

Підвищення зарплат ІТ-спеціалістам під час війни (інфографіка)
Підвищення оплати праці з початку повномасштабного вторгення отримали 45,5% опитаних ІТ-спеціалістів. 10,3% респондентів повідомили, що їм зарплати не просто не підвищили, а й скоротили.
Про це свідчать результати опитування dev.ua. В опитуванні брали участь 200 IT-спеціалістів.
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Цікаво, що більшість спеціалістів які пройшли опитування, не просили про перегляд зарплат через складну ситуацію в країні. Проте є й такі, хто педалював це питання на рівні менеджменту, а також ті, хто боїться підіймати це питання.
Серед аргументів, які айтішники наводили роботодавцям для перегляду зарплати:
- покращив свої навички і вивчив багато нового, що допоможе працювати більш продуктивно;
- об‘єм роботи, зростання цін, умови контракту;
- було заплановане підвищення;
- власний прогрес та продуктивність;
- переїзд в іншу країну;
- більша відповідальність, промоушн.
Найпоширеніші відповіді відмови у підвищенні:
- не на часі;
- не вистачає бюджету;
- складна ситуація в країні, проєкт в зоні ризиків;
- відмовлено через війну;
- жалілись, що проєкт став збитковий;
- у компанії великі борги.
Довідка Finance.ua:
- згідно з результатами опитування Dou.ua, майже половина ІТ-спеціалістів не планують цього року змінювати роботу і 40% працевлаштованих респондентів загалом бояться звільнення;
- як повідомляв Опендатабот, в Україні почали рідше пропонувати роботу ІТ-спеціалістам. Крім того, кандидати з досвідом у менш як 1 рік знизили зарплатні очікування;
- за даними Національного Банку України, за дев’ять місяців 2022 року обсяг комп’ютерних послуг збільшився на 13% та становить майже 5,5 млрд дол США.
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