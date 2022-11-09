Підвищення зарплат ІТ-спеціалістам під час війни (інфографіка) — Finance.ua

Підвищення зарплат ІТ-спеціалістам під час війни (інфографіка) Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Підвищення зарплат ІТ-спеціалістам під час війни (інфографіка)

Підвищення оплати праці з початку повномасштабного вторгення отримали 45,5% опитаних ІТ-спеціалістів. 10,3% респондентів повідомили, що їм зарплати не просто не підвищили, а й скоротили.

Про це свідчать результати опитування dev.ua. В опитуванні брали участь 200 IT-спеціалістів.

Інфографіка: dev.ua

Найпопулярніша прибавка до зарплати під час війни — 10-20%. Проте є й такі айтішники, які отримали +40% до довоєнної ставки.

Інфографіка: dev.ua

Цікаво, що більшість спеціалістів які пройшли опитування, не просили про перегляд зарплат через складну ситуацію в країні. Проте є й такі, хто педалював це питання на рівні менеджменту, а також ті, хто боїться підіймати це питання.

Інфографіка: dev.ua

Серед аргументів, які айтішники наводили роботодавцям для перегляду зарплати:

покращив свої навички і вивчив багато нового, що допоможе працювати більш продуктивно;

об‘єм роботи, зростання цін, умови контракту;

було заплановане підвищення;

власний прогрес та продуктивність;

переїзд в іншу країну;

більша відповідальність, промоушн.

Найпоширеніші відповіді відмови у підвищенні:

не на часі;

не вистачає бюджету;

складна ситуація в країні, проєкт в зоні ризиків;

відмовлено через війну;

жалілись, що проєкт став збитковий;

у компанії великі борги.

Розподіл респондентів за величиною доходу, Інфографіка: dev.ua

Довідка Finance.ua:

згідно з результатами опитування Dou.ua, майже половина ІТ-спеціалістів не планують цього року змінювати роботу і 40% працевлаштованих респондентів загалом бояться звільнення;

як повідомляв Опендатабот, в Україні почали рідше пропонувати роботу ІТ-спеціалістам. Крім того, кандидати з досвідом у менш як 1 рік знизили зарплатні очікування;

за даними Національного Банку України, за дев’ять місяців 2022 року обсяг комп’ютерних послуг збільшився на 13% та становить майже 5,5 млрд дол США.

Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.