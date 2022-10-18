Портрет ІТ-спеціаліста — 2022: скільки заробляють та чи задоволені фінансовим становищем (інфографіка) — Finance.ua

Портрет ІТ-спеціаліста — 2022: скільки заробляють та чи задоволені фінансовим становищем (інфографіка) Вчора 11:05 — Особисті фінанси

Портрет ІТ-спеціаліста — 2022: скільки заробляють та чи задоволені фінансовим становищем (інфографіка)

Катастрофи на ІТ-ринку не сталося: не було масового падіння медіанних зарплат, а в деяких спеціалізаціях навіть помітне зростання.

Про це свідчать результати опитування порталу Dou.ua, в якому взяли участь понад 15 тис. осіб.

Найчастіше ІТ-спеціалісти переїжджали з Києва (зараз тут живе 26% опитаних, рік тому — 44%) і Харкова (2% ІТ-спеціалістів проти 13% рік тому). Переїжджають передусім у Львів та область (нині тут живуть 19% опитаних, а рік тому було 14%).

Ті, хто виїхав за кордон, найчастіше залишаються в Польщі (4% ІТ-спеціалістів), а також у Німеччині, Іспанії та Португалії (близько 1% в кожній країні).

Інфографіка: Dou.ua

Частка жінок в українському ІТ не змінилася за рік — 23%. Серед технічних спеціалістів жінок 17% (рік тому — 16%), серед нетехнічних — 64%.

Посади

Розробники залишаються найчисленнішою групою опитування: їхні відповіді становлять 50% усіх анкет. 17% анкет заповнили тестувальники, 7% — спеціалісти з менеджменту проєктів, 5% — HR.

Технічні спеціалісти становлять 87% тих, хто взяв участь в опитуванні, нетехнічні (HR, дизайнери, маркетинг, продажі, підтримка, Customer Success і Technical Writers) — 13%.

Інфографіка: Dou.ua

Найчастіше опитані фахівці мають тайтли Middle (35%) і Senior (26%). Джуніори становлять 16% всіх айтівців. Інтернів лише 1%. Найбільше початківців рівня Intern і Junior серед HTML-кодерів (45%), Data Science (27%), Game Developers (25%), аналітиків (24%) та тестувальників (23%).

Досвід роботи

Позиції айтівців тісно пов’язані з досвідом роботи. 87% інтернів мають досвід роботи до року, 95% джунів працюють за своєю нинішньою спеціалізацією до двох років, 87% мідлів — від 1 до 5 років, а 77% сеньйорів та 67% тимлідів від 3 до 9 років. Для посад, які передбачають керівні функції, найчастіше необхідно 6 і більше років досвіду: серед техлідів таких 67%, серед архітекторів — 61%.

Загалом в українському ІТ багато початківців. 6% респондентів прийшли в ІТ менш як рік тому. 59% працюють в ІТ п’ять років чи менше, а 71% мають до шести років досвіду за своєю нинішньою спеціалізацією.

Інфографіка: Dou.ua

Освіта

87% опитаних айтівців мають вищу освіту (одну або декілька), ще 5% вчаться у виші. Найбільше студентів серед Game Developers (15%), спеціалістів з Data Science (11%) і безпеки (9%), а також серед розробників (6%).

Близько 2% ІТ-спеціалістів мають науковий ступінь — частіше серед Hardware Engineers (9%), спеціалістів з Data Science (7%) і СТО/СЕО (6%).

Рівень знання англійської мови серед фахівців підвищується, хоча й повільно: якщо два роки тому 50% оцінювали свій рівень як вище середнього чи просунутий, то сьогодні їх уже 53%. Ще 33% називають свій рівень середнім.

Задоволеність зарплатою

Більшість ІТ-спеціалістів задоволені чи радше задоволені своєю зарплатою: 31% задоволені повністю, 54% радше задоволені. Початок повномасштабної війни майже не вплинув на цей показник: у 2021 році 13% ІТ-спеціалістів були незадоволені своєю зарплатою проти 14% сьогодні.

Цей критерій пов’язаний з розміром компенсації: медіанна зарплата задоволених зарплатою становить $3500 проти $1300 серед незадоволених і $2500 серед тих, хто швидше задоволений, ніж незадоволений. З-поміж інтернів та джуніорів понад 20% не задоволені своєю зарплатою, водночас серед спеціалістів рівня Senior та вище таких менше як 10%.

Задоволеність зарплатою пов’язана і з наміром змінити роботу: 51% тих, хто не задоволений зарплатою, планують змінити роботу цього року проти 7% серед тих, хто задоволений.

Інфографіка: Dou.ua

Перегляд зарплати теж має на це вплив: 46% тих, в кого зарплата цього року збільшилася через перегляд чи нову роботу, задоволені її розміром, проти 30% тих, в кого зарплата не змінилася.

В 61% опитаних зарплата не змінилася з початком війни. Технічні спеціалісти почуваються впевненіше за нетехнічних: у 21% з них зарплата зросла (проти 18% серед нетехнічних), а зменшилась у 12% (проти 19% серед нетехнічних).

Додаткові джерела доходів мають 18% айтівців (рік тому — 25%). Серед технічних спеціалістів підробітки частіше є у сисадмінів (28%), DBA та DevOps (по 26%), HTML-кодери (24%), серед нетехнічних — у спеціалістів з маркетингу (30%) та дизайнерів (25%).

Загалом 44% ІТ-спеціалістів сказали, що вони не овертаймлять. Серед тих, хто перепрацьовує, 60% отримують часткову чи повну компенсацію за це. Технічні спеціалісти отримують компенсації за понаднормову роботу дещо частіше, ніж нетехнічні (61% проти 49%).

Фінансове становище

Фінансове становище ІТ-спеціалістів залишається переважно позитивним: 71% опитаних витрачають менше, ніж заробляють (рік тому — 70%), а тих, хто витрачає більше, ніж заробляє, усього 5%.

Витрачають більше, ніж заробляють, найчастіше інтерни (25% з них не вистачає зарплати). Понад 80% Senior та вище отримують більше, ніж витрачають.

Плани змінити роботу

Воєнний стан в країні майже не вплинув на бажання та готовність ІТ-спеціалістів змінювати роботу. 18% опитаних планують змінити її цього року, що майже не відрізняється від торішнього показника (20%). Дещо зросла частка тих, хто ще не визначився: до 33% проти 28% рік тому. Серед тих, хто працює фултайм, змінити роботу хотіли б 16% спеціалістів.

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