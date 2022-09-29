Як ІТ-спеціалісти шукають роботу у 2022-му — Finance.ua

Як ІТ-спеціалісти шукають роботу у 2022-му Вчора 12:00 — Особисті фінанси

Як ІТ-спеціалісти шукають роботу у 2022-му

Майже половина ІТ-спеціалістів не планують цього року змінювати роботу і 40% працевлаштованих респондентів загалом бояться звільнення.

Про це свідчать результати дослідження порталу Dou.ua.

Скільки ІТ-спеціалістів зараз шукають роботу

Найчастіше зараз шукають роботу фахівці з досвідом до 2 років (їх 72% серед усіх пошукачів). 11% тих, хто перебуває в активному пошуку, намагаються знайти свою першу роботу в ІТ — серед них є і світчери, і студенти без досвіду. Лише 15% тих, хто шукає роботу, мають 5 та більше років досвіду.

29% розробників, які зараз не працюють, а шукають роботу, мають від 5 років досвіду.

Водночас серед працевлаштованих IT-фахівців поменшало тих, хто шукає кращу роботу: якщо торік про активні пошуки зазначало 16%,то зараз таких 10%.

Частка тих, хто не планує впродовж найближчого року змінювати роботу, зросла з 41% до 48%. Але, як і торік, майже половина працевлаштованих ІТ-спеціалістів готові змінити роботу, якщо їм запропонують кращі умови (42% опитаних зараз проти 43% рік тому).

Інфографіка: Dou.ua

41% працевлаштованих ІТ-спеціалістів бояться втратити роботу. Найчастіше це фахівці з досвідом до 2 років.

Найупевненіше почуваються спеціалісти з досвідом від 3 років, а також розробники, DevOps’и та спеціалісти з Data Science — більше ніж 60% не переживають, що залишаться без роботи.

Активність рекрутерів

На зменшення активності фахівців у пошуку нової роботи, найімовірніше, вплинула і нижча активність рекрутерів. Рік тому 45% опитаних нами ІТ-спеціалістів зазначали, що їм часто пишуть рекрутери, тоді як цього року таких лише 22%. Частка фахівців, яким ніколи не писали рекрутери, збільшилася з 7% до 13%.

Досвідчені працівники потрібні в усіх містах: практично всюди, де є помітні ІТ-спільноти, понад 75% опитаних спеціалістів із досвідом від 5 років та приблизно ⅔ спеціалістів із досвідом від 1 до 5 років принаймні раз на місяць отримують листи від рекрутерів.

Ситуація для початківців із досвідом до року набагато складніша: лише приблизно чверть із них отримує листи від рекрутерів хоча б раз на місяць, і спеціалісти у Львові, Івано-Франківську та за кордоном мають дещо вищі шанси отримати таку пропозицію.

Де шукають роботу

До трійки найпопулярніших способів пошуку роботи серед українських ІТ-спеціалістів належать рекомендації (завдяки їм 23% опитаних знайшли своє останнє робоче місце), Djinni (21%) і LinkedIn (19%).

Інфографіка: Dou.ua

Рекомендації допомагають працевлаштуватися всім категоріям ІТ-спеціалістів, тоді як Djinni та LinkedIn частіше стають у пригоді технічним фахівцям.

Djinni продовжує здобувати популярність: третина українських ІТ-фахівців, які працевлаштувалися у 2022 році, відшукали роботу саме через цей ресурс. Роль рекомендацій, навпаки, продовжує падати: цього року вони допомогли знайти роботу лише 16% ІТ-спеціалістів.

Для фахівців, які працюють як фрилансери, рекомендації залишаються найважливішим способом пошуку роботи: 35% саме таким чином влаштувалися на поточну позицію. На другому місці — фриланс-біржі (14% знайшли останню роботу через Upwork, ще 7% — через інші). Djinni та LinkedIn стають фрилансерам у пригоді набагато рідше — лише 6% та 9% опитаних відповідно востаннє працевлаштовувалися завдяки цим ресурсам.

ІТ-спеціалісти стали менше стежити за ринком праці

Зміна ситуації в країні та на ІТ-ринку також повпливала на поведінку ІТ-спеціалістів щодо моніторингу ринку праці. Хоча більшість опитаних стежать за ситуацією на ринку, частка тих, хто цього не робить, зросла з 4% до 7%.

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