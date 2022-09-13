Міграція ІТ-спеціалістів під час війни: хто куди переїхав і чи готові вертатися — Finance.ua

Міграція ІТ-спеціалістів під час війни: хто куди переїхав і чи готові вертатися Вчора 12:00 — Особисті фінанси

Міграція ІТ-спеціалістів під час війни: хто куди переїхав і чи готові вертатися, www.freepik.com

Українські ІТ-спеціалісти поступово повертаються додому: у червні 2022 року 40% айтівців перебували в евакуації (в Україні чи за кордоном), а в березні таких було 61%. 27% фахівців переїхали в безпечніше місце в Україні, а 13% релокувалися за кордон.

Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.

Звідки виїжджали найбільше

Найбільше ІТ-спеціалістів виїхало з Харкова, Херсона, Миколаєва та Маріуполя. У червні 2022 року в Харкові лишилося всього 12% айтівців, які жили в місті до початку повномасштабної війни: 6% не виїжджали й 6% повернулися. У Херсоні залишилося 18% ІТ-спеціалістів, у Миколаєві — 26%, і поки що в ці міста практично ніхто не повертається.

25 ІТ-спеціалістів з Маріуполя, які заповнили анкету, нині перебувають поза окупацією — в Україні чи за кордоном. Понад 60% спеціалістів з цих міст переїхали в інші населені пункти в Україні.

Читайте також Скільки ІТ-спеціалісти переказують на ЗСУ

Найрідше залишали свої міста ІТ-спеціалісти, які живуть у західних та центральних (Вінниця, Черкаси, Полтава, Кропивницький) регіонах.

Найактивніше фахівці повертаються до Києва (42% ІТ-спеціалістів уже повернулися і ще 11% планують це зробити найближчим часом), Суми (36% та 4%), Чернігів (34% та 11%) та Житомир (33% та 7%). Близько 20% виїжджали, але вже повернулися у Вінницю та Полтаву.

Більшість тих, хто поїхав з Харкова, поки повертатися не планують. Ті, хто виїхав у безпечніші регіони України, думають повернутися, коли в регіоні стане безпечно (43%), а харків’яни, що перебувають за кордоном, найчастіше планують повернутися після закінчення війни (34%).

Чи планують повертатись

Спеціалісти, які виїхали зі своїх міст через війну, найчастіше планують повернутися додому: 69% тих, хто переїхав в інше місце в Україні, та 61% тих, хто виїхав за кордон.

Ті, хто вирушив в інші області України, найчастіше планують приїхати у свій регіон, коли там стане безпечно (29%), ще 22% — найближчим часом. Чекати на закінчення війни хочуть 18%.

Ті, хто релокувася за кордон, навпаки, частіше планують дочекатися закінчення війни й тоді повертатися (38%). Ще 15% чекають, коли в їхньому регіоні стане безпечно. Найближчим часом планують повернутися 8% тих, хто перебуває за кордоном.

Інфографіка: Dou.ua

ІТ-спеціалісти, які поки що не планують повертатися додому, найчастіше перебувають у безпечніших регіонах України: 69% з них переїхали в інше місце в Україні. Львівська та Івано-Франківська області залишаються основними напрямками для релокації всередині країни: 22% тих, хто переїхав по Україні, залишаються у Львові чи області, 10% — в Івано-Франківську чи області.

Частка ІТ-спеціалістів, які перебувають за кордоном

Частка ІТ-спеціалістів, які перебувають за кордоном, становить 13% респондентів проти 14% у березні.

Географія розселення айтівців, які виїхали в Європу після 24 лютого, помітно змінилася, якщо порівнювати з березнем. Зменшилася частка тих, хто перебуває в Польщі (з 35% до 28% всіх, хто виїхав за кордон) та Румунії (з 6% до 3%). Водночас більш ніж удвічі зросла частка тих, хто живе в Португалії та Іспанії (сумарно у двох країнах з 6% до 13%), а також у Великій Британії (з 0% до 2%).

Німеччина не втрачає своєї привабливості для переселенців: і в березні, і в червні тут жили 10% українських ІТ-спеціалістів, які переїхали за кордон.

Інфографіка: Dou.ua

Частіше евакуювалися жінки та спеціалісти з вищими доходами

Крім близькості до зони бойових дій, на рішення ІТ-спеціаліста релокуватися після початку повномасштабної війни впливали інші фактори. Наприклад, доходи. Найвищі медіанні зарплати у фахівців, які поїхали за кордон, а найнижчі — у тих, хто вирішив залишитися вдома.

Проте життя за кордоном негативно впливає на фінансовий стан айтівців: витрачають менше, ніж заробляють, 63% тих, хто виїхав за кордон, проти 72% серед тих, хто перебуває в Україні — можливо, це пов’язано з більшими витратами на життя.

Спеціалісти з більшим досвідом, як правило, мають вищі зарплати, тому вони переїжджали частіше: після початку війни в безпечніше місце вирушили 67% спеціалістів з досвідом роботи в ІТ понад п’ять років і 55% з досвідом до року. У червні в евакуації залишалися 34% айтівців з досвідом до року проти 42% айтівців з досвідом більш як п’ять років. За кордон також частіше виїжджали більш досвідчені спеціалісти: 14% тих, хто працює в ІТ понад п’ять років, проти 7% тих, хто працює менше ніж рік, і 11% тих, хто працює 1–2 роки.

Інфографіка: Dou.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.