Портрет тестувальника: як виглядає та чим займається QA-інженер — Finance.ua

Портрет тестувальника: як виглядає та чим займається QA-інженер Вчора 10:55 — Особисті фінанси

Портрет тестувальника: як виглядає та чим займається QA-інженер

QA-інженер (тестувальник або фахівець з тестування програмного забезпечення) — це спеціаліст із забезпечення якості, його діяльність спрямована на покращення процесу розробки ПЗ, запобігання дефектам та виявлення помилок у роботі продукту.

Про це повідомляє IT-компанія GlobalLogic

Зазвичай зустрічається дві групи тестувальників — мануальні (manual) та автоматизатори (automation). Якщо перший вигадує тести і здійснює перевірку «вручну», то другий пише код, який автоматизує процеси тестування.

Портрет тестувальника

Згідно з дослідженням компанії, середній вік QA-інженера в компанії становить 32 роки. 51% опитаних тестувальників — у віці 31-40 років, 43,2% — у віці 20-30 років, однак зустрічаються й інженери старші 50 років.

Інфографіка: GlobalLogic

Досвід та навчання QA-інженерів

Майже 5% опитаних респондентів мають досвід роботи в тестуванні менше одного року, ще 11,5% — один рік.

Найбільше тестувальників з досвідом у професії від одного до п’яти років — 44,6%.

З результатів опитування видно, що інженери послідовно розвивають свою кар’єру у тестуванні та вбачають у ній перспективи.

Інфографіка: GlobalLogic

Більшість опитаних компанією QA-інженерів на початку кар’єри не мали профільної ІТ-освіти. Необхідні для старту навички свого часу вони отримали шляхом самоосвіти, відвідування курсів, в тому числі навчальних програм ІТ-компаній.

Згідно опитування лише 18% респондентів перейшли у професію QA з інших ІТ-спеціальностей, ще 15.7% розпочали кар’єру у тестуванні зі студентської лави. Переважна більшість опитаних (майже 67%) перейшли у QA з інших професій, не пов’язаних з ІТ.

Серед опитаних QA-інженерів є колишні юристи, пожежники, дитячі аніматори, комірники та навіть тренери з тайського боксу.

Інфографіка: GlobalLogic

На якій позиції тестувальники бачать себе через три роки

Переважна більшість QA-інженерів (понад 50%) бачить себе у тестуванні і надалі.

При цьому 18% хотіли б за три роки вирости до Senior QA Engineer, а ще 13% — до Lead QA Engineer.

Крім того, майже половина тестувальників (49,8%) через три роки хотіли б заробляти в межах $2500-4000 в залежності від загального стажу та професійного рівня.

Довідка Finance.ua:

згідно розрахунків DOU: Senior QA з трирічним досвідом+ може розраховувати на медіанну компенсацію у $2000-3000;

понад 60% компаній сказали, що не зупиняли найм в Україні після 24 лютого. Але той самий відсоток компаній заявили про скорочення найму, з огляду на довоєнні плани, більш ніж на 20% у лютому-липні 2022 року.

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