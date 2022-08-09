Експорт ІТ-послуг за пів року склав 3,74 млрд дол. — Finance.ua
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Експорт ІТ-послуг за пів року склав 3,74 млрд дол.

Казна та Політика
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Експорт ІТ-послуг за пів року склав 3,74 млрд дол.
Експорт ІТ-послуг за пів року склав 3,74 млрд дол.
За даними Національного Банку України, обсяг експорту комп’ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить 3,74 млрд дол., що на 23% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Це майже 110 млрд грн надходжень в економіку України.
Про це повідомляє IT Ukraine Association.
Як зазначається, сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн.
Інфографіка: IT&nbsp;Ukraine Association
Інфографіка: IT Ukraine Association
З початку 2022 року, незважаючи на війну, національна ІТ-індустрія стабільно зростає.
«Експортна ІТ-індустрія витримала виклики та показала стійкість і продовжує підтримувати економіку України. Однак, показники експорту за червень свідчать про зниження темпів зростання у порівнянні з двома попередніми воєнними місяцями. Ймовірними чинниками таких тенденцій стали зміни валютної політики НБУ в травні, невизначеність термінів запровадження нових процедур щодо можливості бронювання ІТ-спеціалістів та їх тимчасового виїзду у закордонні відрядження. Національна ІТ-індустрія все ще зберігає значний потенціал для зростання. Проте, якщо критично важливі питання не будуть вирішені протягом найближчих тижнів — вже у в наступних звітних періодах ми, вірогідно, побачимо регрес», — наголошує виконавчий директор Асоціації Костянтин Васюк.

Довідка Finance.ua:

  • за даними сайту для анонімного пошуку роботи Djinni, кількість кандидатів в пошуку зросла на 961 та перевищила 57 тисяч осіб;
  • медіана доходу айтівців $2360. Більшість ІТ-спеціалістів (73%) зазначають, що їх доходи не змінились або зросли. Але водночас зросли і витрати. Це зокрема пов’язано з релокацією та переїздами;
  • медіанні зарплати розробників у геймдеві дещо нижчі за зарплати розробників загалом: у червні 2022 року це було $3293 (загалом на ринку — $3400).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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