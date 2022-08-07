Кількість наймів в українському IT зросла на 20% — Finance.ua
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Кількість наймів в українському IT зросла на 20%

Особисті фінанси
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Кількість наймів в українському IT зросла на 20%
Кількість наймів в українському IT зросла на 20%
Команда сервісу для анонімного пошуку роботи Djinni поділилася новинами ринку IT України. Кількість кандидатів в пошуку за останній тиждень зросла на 961 та перевищила 57 тисяч осіб.
Про це пише Highload.
Станом на 1 серпня 2022 року кількість кандидатів, які активно шукають роботу, збільшилася ще на 961 особу і склала 57 136. Щодо кількості вакансій, то вона зменшилася на 67. Таким чином претендентам тепер доступно 13 490 пропозицій.
Компанії опублікували у липні 18,552 вакансій на Djinni, це найменша цифра за останні півроку.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni
Із позитивних новин — кількість наймів у липні зросла на 20% у порівнянні з червнем, до 1,354.
«Так, шукати роботу стало важче, але багато компаній продовжують наймати», — кажуть у команді Djinni.
Також на Djinni відбувся найм на $14 тис.: канадська компанія знайшла українця, який фізично перебуває в Канаді. Його посада — VP of Engeneering, CTO, Ruby on the priject beginning.
Інфографіка: Djinni
Інфографіка: Djinni

Довідка Finance.ua:

  • станом на травень-червень за кордон виїхало 50-57 тис. ІТ-фахівців, однак всі вони поки що є податковими резидентами України. Залишилося в Україні приблизно 228 тис. представників індустрії;
  • GameDev DOU опублікував аналітику щодо зарплат в українському геймдеві. Медіанні зарплати розробників у геймдейві дещо нижчі за зарплати розробників загалом: у червні 2022 року це було $3293 (загалом на ринку — $3400);
  • через початок повномасштабної війни припинилося зростання зарплат у більшості спеціалізацій. Попри війну збільшилась зарплата дата-аналітиків (+$200, до $1600) та HR-спеціалістів (+$150, до $1350). Після різкого зростання в другій половині 2021 року сильно зменшилася медіанна зарплата Product Manager (-$700, до $2800). Як і в Data Scientists, які зростали весь 2021 рік (-$530, до $2300).
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
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За матеріалами:
Highload
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