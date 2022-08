Кількість наймів в українському IT зросла на 20% — Finance.ua

Кількість наймів в українському IT зросла на 20% Вчора 07:22 — Особисті фінанси

Команда сервісу для анонімного пошуку роботи Djinni поділилася новинами ринку IT України. Кількість кандидатів в пошуку за останній тиждень зросла на 961 та перевищила 57 тисяч осіб.

Про це пише Highload.

Станом на 1 серпня 2022 року кількість кандидатів, які активно шукають роботу, збільшилася ще на 961 особу і склала 57 136. Щодо кількості вакансій, то вона зменшилася на 67. Таким чином претендентам тепер доступно 13 490 пропозицій.

Компанії опублікували у липні 18,552 вакансій на Djinni, це найменша цифра за останні півроку.

Інфографіка: Djinni

Із позитивних новин — кількість наймів у липні зросла на 20% у порівнянні з червнем, до 1,354.

«Так, шукати роботу стало важче, але багато компаній продовжують наймати», — кажуть у команді Djinni.

Також на Djinni відбувся найм на $14 тис.: канадська компанія знайшла українця, який фізично перебуває в Канаді. Його посада — VP of Engeneering, CTO, Ruby on the priject beginning.

Інфографіка: Djinni

станом на травень-червень за кордон виїхало 50-57 тис. ІТ-фахівців, однак всі вони поки що є податковими резидентами України. Залишилося в Україні приблизно 228 тис. представників індустрії;

GameDev DOU опублікував аналітику щодо зарплат в українському геймдеві. Медіанні зарплати розробників у геймдейві дещо нижчі за зарплати розробників загалом: у червні 2022 року це було $3293 (загалом на ринку — $3400);



через початок повномасштабної війни припинилося зростання зарплат у більшості спеціалізацій. Попри війну збільшилась зарплата дата-аналітиків (+$200, до $1600) та HR-спеціалістів (+$150, до $1350). Після різкого зростання в другій половині 2021 року сильно зменшилася медіанна зарплата Product Manager (-$700, до $2800). Як і в Data Scientists, які зростали весь 2021 рік (-$530, до $2300).

