Які зарплати отримують GameDev-спеціалісти в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Які зарплати отримують GameDev-спеціалісти в Україні (інфографіка) Вчора 17:04 — Особисті фінанси

Які зарплати отримують GameDev-спеціалісти в Україні (інфографіка)

GameDev DOU опублікував аналітику щодо зарплат в українському геймдеві. Матеріал базується на результатах зарплатного опитування, проведеного у червні 2022, і в якому взяли участь 789 спеціалістів, які працюють у сфері геймдеву.

Портрет GameDev в Україні

Серед геймдев-спеціалістів, як і загалом в ІТ, чоловіки становлять більшість. Жінок серед опитаних 26% (загалом в українському ІТ їх 23%). Більшість спеціалістів у геймдеві працюють у продуктових компаніях (62%, загалом в ІТ — 35%) та дещо рідше — в аутсорсингових (27% проти 44% загалом в ІТ).

Серед опитаних дещо вища частка мідлів (41% проти 35% загалом в ІТ) та дещо нижча частка сеньйорів (18% проти 26%).

41% геймдев-спеціалістів працюють за своєю спеціалізацією менше як три роки (в ІТ загалом таких трохи менше — 35%), і 23% — понад п’ять років (загалом в ІТ таких 29%). Найменш досвідчені спеціалісти в геймдеві — QA (55% у професії два роки чи менше), РМ (45%) та Game developers (15% менше як рік). Найдосвідченіші — розробники: 40% працюють за своєю спеціалізацією більше як п’ять років (загалом серед розробників цей показник 33%).

Формат. Найчастіше геймдеві-фахівці, оформлені як ФОПи (79%), хоча ця частка нижча, ніж загалом в ІТ (87%). В ігровій індустрії частіше оформлюють працівників згідно КЗпП (13% проти 6% загалом в ІТ), особливо в продуктових компаніях (20% спеціалістів у них оформлені як штатні працівники). Аутсорсингові та аутстафінгові компанії найчастіше працюють з ФОПами (90%). Стартапи та невеликі компанії (до 50 людей) нерідко взагалі ніяк не оформлюють співпрацю зі спеціалістами.

Понад 80% технічних спеціалістів у геймдеві (розробників, тестувальників, Game developers) оформлені як ФОПи. В штат частіше беруть нетехнічних співробітників: маркетологів (38% в оформлені офіційно), аналітиків (19%), HR (17%), дизайнерів та РМ (по 16%).

96% опитаних зараз працюють фултайм, і лише 1,5% в пошуках нової роботи. Але тільки 73% не відчули змін з початком війни: у 14% зменшилась кількість роботи / проєктів, у 7% збільшилась, 4% втратили роботу через війну, а приблизно 2% були мобілізовані.

Серед проаналізованих спеціалізацій найбільше через війну постраждали аналітики, 19% яких втратили роботу, і 10% зараз шукають нову. 26% HR зауважують про зменшення кількості проєктів, як і 23% спеціалістів з маркетингу і 18% тестувальників. Водночас багато спеціалістів вказують про збільшення кількості роботи: 31% спеціалістів з маркетингу, 17% рекрутерів та 14% РМ.

Що із зарплатами

Розробники

Медіанні зарплати розробників у геймдейві дещо нижчі за зарплати розробників загалом: у червні 2022 року це було $3293 (загалом на ринку — $3400).

Різниця пояснюється нижчими зарплатами розробників рівня Team / Tech Lead: $4750 в геймдеві проти $5200 загалом в галузі. Водночас частка розробників Team / Tech Lead у геймдеві дещо вища, ніж в інших сферах: 17% проти 13%. Можливо, розробники в ігровій індустрії швидше просуваються кар’єрними сходами, що, однак, не підкріплюється зростанням зарплати.

Різниця в зарплатах інших тайтлів у геймдеві та ІТ загалом не настільки значна: джуни $900 (-$50 до ІТ загалом), мідли $2500 (-$100), сеньйори $4825 (+$125).

Те саме стосується мов. Медіанна зарплата тих, для кого основна мова C# / .NET, становить $3500 (загалом на ринку $3400), C++ — $3200 (загалом $3300), JavaScript — $3000 (як і загалом для всіх розробників). Значна різниця в медіанних зарплатах помітна лише для людей, які переважно використовують TypeScript: $3200 у геймдейві проти $3500 загалом.

Game developers

Медіанна зарплата Game developers нижча, ніж у розробників у геймдеві: $2000 проти $3293.

Частково це зумовлено нижчою часткою досвідчених спеціалістів серед Game developers: тайтл Senior та вище мають 28% з них проти 48% серед розробників, які працюють у геймдеві. Крім того, медіанна зарплата Game developers рівня Middle та Senior нижча, ніж у SE в геймдеві: $2200 проти $2500 у мідлів та $3500 проти $4825 у

QA-спеціалісти

Медіанні зарплати QA-спеціалістів у геймдеві помітно нижчі від загального рівня: $1235 проти $2000.

Частково це зумовлено вищою часткою тестувальників рівня джун та мідл: 28% та 46% в геймдеві проти 21% та 40% серед QA-спеціалістів загалом. Крім того, джуни та мідли в геймдеві мають нижчу медіанну зарплату за середній на ринку рівень. Медіанна зарплата Junior QA в геймдеві $600 проти $800 загалом в ІТ, Middle QA — $1300 проти $1900.

Designers

Медіанні зарплати різних спеціалізацій дизайнерів у геймдеві практично не відрізняються: медіанна зарплата 3D Artist — $1550, Game designer — $1500, 2D Artist — $1325.

HR / Recruiter

Медіанні зарплати HR-спеціалістів в ігровій індустрії вищі, ніж в ІТ загалом: $1830 проти $1350. 33% отримують регулярні бонуси (HR загалом в ІТ — 29%), і з їх врахуванням різниця ще більша: $2266 проти $1500.

Більші зарплати в геймдеві пояснюються як вищою часткою досвідчених спеціалістів рівня Senior+ (50% проти 43% загалом в ІТ), так і вищими медіанними зарплатами в цій категорії ($2500 проти $2100).

Інші спеціалісти

Серед інших спеціалізацій, щодо яких ми зібрали понад 20 анкет, різниці в зарплатах між геймдевом та рештою ринку майже немає.

Виняток — маркетинг, де, як і в HR, зарплати в геймдеві помітно перевищують медіанні зарплати загалом в ІТ-маркетингу: $1650 проти $1400 загалом.

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