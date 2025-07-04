В Україні рекордна кількість самозайнятих за останні 5 років — Опендатабот
За даними Державної податкової служби, наразі в Україні зареєстровано понад 28 тисяч самозайнятих осіб. Це рекордний показник за останні 5 років. Від початку повномасштабної війни самозайнятих побільшало на 1,1 тисячі.
Про це повідомляє Опендатабот.
«28,3 тис. фахівців, які провадять незалежну професійну діяльність — тобто самозайнятих — зареєстровано в Україні станом на початок червня 2025 року. Це юристи, приватні викладачі, перекладачі, архітектори, нотаріуси, психологи, митці, науковці, лікарі та інші фахівці, які не мають статусу ФОПу, але працюють самостійно», — сказано в повідомленні.
Пік кількості таких фахівців раніше фіксували у листопаді 2021 року — 27,9 тисячі. Проте вже в грудні їхня кількість скоротилася на 700 осіб, після цього показник знову почав зростати, хоч і з паузою у перші місяці повномасштабного вторгнення.
Від початку повномасштабної кількість самозайнятих професіоналів зросла на 1,1 тисячі — приблизно на 4%.
Де найбільше самозайнятих фахівців
Найбільше таких фахівців працює у:
- Києві — 4,2 тис. осіб;
- Дніпропетровщині — 2,5 тис.;
- Одещині — 2,4 тис.
Скільки податків сплатили
За перші п’ять місяців 2025 року самозайняті фахівці сплатили до бюджету 292,29 млн грн податків. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період торік.
«Варто зазначити, що у Херсонській, Волинській та Київській областях сума сплачених податків зросла майже удвічі. Загалом 603,16 млн грн податків сплатили такі фахівці за минулий 2024 рік. Це у 1,6 раза більше, ніж у 2023 році та у 1,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної», — додали аналітики Опендатаботу.
Лідери за обсягами сплачених податків:
- Київ — 140,5 млн грн (23% загальної суми);
- Львівщина — 49,8 млн грн (8%);
- Дніпропетровщина — 49,6 млн грн (8%).
Проте, якщо у Львівській області цю суму сплатили 1,3 тис. осіб, то в Дніпропетровській — 2,5 тис. самозайнятих сплатили практично ту ж суму.
38 тис. грн податків, у середньому, сплатив один самозайнятий на Львівщині за 2024 рік. У Києві — 33 тис. грн, на Вінниччині — 31 тис. грн. Найнижчі середні суми — на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Втім, ці розрахунки умовні, пояснили експерти.
Варто зазначити, що незалежні професіонали становлять лише 1,4% усіх самозайнятих осіб в Україні (разом із ФОПами). Частка їхніх податкових надходжень — лише 0,6% від загальної суми, сплаченої самозайнятими.
Банки регулярно перевіряють статус своїх клієнтів щодо самозайнятості — це важливо для оцінки фінансового профілю, оподаткування та відповідності регуляторним вимогам.
Довідка Finance.ua:
- самозайнята особа — це платник податків, який веде підприємницьку або незалежну професійну діяльність;
- фахівці зі статусом самозайнятих платять раз на рік: 18% - податок від доходу та 5% - військовий збір.
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