Скільки ІТ-спеціалісти переказують на ЗСУ — Finance.ua

Скільки ІТ-спеціалісти переказують на ЗСУ Вчора 20:01 — Казна та Політика

Скільки ІТ-спеціалісти переказують на ЗСУ

Близько 80% ІТ-спеціалістів регулярно переказують кошти на армію, а середній донат становить $270 на місяць.

Про це свідчить опитування dou.ua

«Важливо зазначити, що підрахунки донатів у дослідженні приблизні. Ми не просили ІТ-спеціалістів точно обрахувати суму допомоги з початку війни, тож це їхні оцінки, а не фактичні дані. Ці оцінки можуть бути дещо перебільшеними, адже переказувати гроші на армію зараз — це соціально бажана поведінка, відповідно людина може занадто оптимістично оцінити розмір власного внеску. Проте вони дають загальне уявлення про підтримку ЗСУ з боку української ІТ-спільноти», — пояснили у виданні.

Готовність донатити залежить від рівня доходів

82% опитаних ІТ-спеціалістів зазначили, що переказують кошти на ЗСУ й волонтерам. Розробники й тестувальники донатять на середньому рівні: регулярно підтримують армію 83% і 80% фахівців відповідно.

Найактивніше жертвують Architect, Tech Lead і CEO / CTO / Director of Engineering: понад 90% цих спеціалістів регулярно роблять внески. Найрідше переказують кошти джуни й інтерни: 72% і 48% відповідно.

Інфографіка: dou.ua

Готовність фінансово допомагати тісно пов’язана з рівнем доходів і добробуту спеціалістів: медіанна зарплата тих, хто донатить — $2850 проти $1300 у тих, хто не донатить. Підтримують армію коштами 85% тих, хто заробляє більше, ніж витрачає, проти 78% тих, хто витрачає все, і 59% тих, хто витрачає більше, ніж заробляє.

Також важлива впевненість у завтрашньому дні. Фахівці, в яких ситуація з роботою не змінилася після початку повномасштабної війни або збільшилась кількість роботи чи проєктів, донатять частіше (понад 80% з них), ніж ті, у кого кількість роботи зменшилася (77% спеціалістів жертвують), чи ті, хто втратив роботу (60%).

Скільки донатять

Середній місячний донат серед опитаних становить 10% від зарплати, або $270 практично в усіх групах — за спеціалізаціями, містом проживання / перебування, статтю, віком й іншими характеристиками.

Дещо більше фінансово допомагають спеціалісти рівня Architect і Tech Lead — віддають 15% своєї місячної зарплати, або $1010 і $700 відповідно. Схожу суму щомісячно витрачають спеціалісти рівня CEO / CTO / Director of Engineering ($750).

Розміри пожертв дуже різні й коливаються від 1% до 100% місячної зарплати. 30% опитаних донатять до 5% (включно) місячної зарплати, 29% — 20% і більше. 50% зарплати й більше переказують близько 5% опитаних. 73 спеціалісти в нашій вибірці донатять понад 90% зарплати.

Інфографіка: dou.ua

25% з найменшими донатами витрачають на це до $110 на місяць. 25% спеціалістів з найбільшими донатами витрачають від $620 на місяць.

Стабільна робота й достатній дохід, як правило, позитивно впливають на розмір внесків. Медіанний донат серед тих, хто не відчув змін у роботі через початок війни, становить $300, а серед тих, в кого збільшилась кількість роботи чи проєктів — $280.

Водночас ті, хто втратив роботу або відчув зменшення робочого навантаження, допомагають фінансово рідше і меншими сумами — $170–175 на місяць. Аналогічно ті, хто заробляє більше, ніж витрачає, переказує більші суми (медіанний донат — $300), ніж ті, хто витрачає все, що заробляє ($174).

Середній розмір донатів ІТ-спеціалістів, які після 24 лютого виїхали за кордон, і тих, хто лишився в Україні, практично не відрізняються ($282 й $270). Водночас ті, хто виїхав, але планує повернутися, в середньому переказують більше за тих, хто ще не визначився або не планує повертатися в Україну ($300 й $260–270 відповідно).

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