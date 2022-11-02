Українська ІТ-індустрія через вісім місяців війни демонструє зростання (інфографіка) — Finance.ua

Українська ІТ-індустрія через вісім місяців війни демонструє зростання (інфографіка) Вчора 08:00 — Особисті фінанси

За підсумками дев’яти місяців поточного року національна ІТ-індустрія зберігає позитивну динаміку росту та залишається єдиною експортною галуззю, яка стабільно генерує валютні надходження до економіки України в умовах війни.

Українські компанії продовжують безперервно працювати та виконувати проєкти, своєчасно сплачувати податки, залучати інвестиції та нових клієнтів, активно виходити на глобальний ринок.

Про це повідомляє itukraine.org.ua.

За даними Національного Банку України, за дев’ять місяців 2022 року обсяг комп’ютерних послуг збільшився на 13% та становить майже 5,5 млрд дол США.

При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів за цей період склала 48 млрд грн.

Такі показники стали можливими завдяки масштабному і швидкому переформатуванню індустрії під час війни, більшості компаній вдалось ефективно реалізувати антикризові плани щодо підтримки безперервності бізнесу (BCP), перейти на гнучкі моделі роботи, релокувати команди та диферсифікувати офіси в Україні й за кордоном.

Компанії постійно адаптують власну інфраструктуру до реалій військового часу, зокрема ключові системи заведені у «хмару», диверсифікована мережа інтернет провайдерів, у тому числі за рахунок глобальної супутникової системи «Starlink», офісні приміщення обладнані генераторами для забезпечення резервного енергопостачання. Український ІТ-бізнес робить все можливе, аби забезпечити максимальну готовність до будь-якого сценарію подій.

Крім того, компанії активно підтримують державу та армію. Серед українських айтівців поширений потужний волонтерський рух, з якого сформувалась IT-армія України. Наразі в Кібервійськах задіяно до 15% ІТ-спеціалістів.

В ЗСУ зі зброєю в руках захищають країну 3% айтівців. Інші 82% працюють далі в компаніях, підтримуючи економічний фронт держави, активно донейтять та волонтерять. Загалом сума донатів від українського технологічного сектора вже перевищила 500 млн дол США.

«Виклики безпрецедентні. Але підсумки дев’яті місяців роботи ІТ-індустрії доводять, наскільки вона є сталою та зрілою і який великий потенціал для розвитку і відновлення країни вона зберігає. Однак, порівняно з минулими роками темпи зростання індустрії сповільнилися і не відповідають довоєнним прогнозам на 2022 рік. Крім об’єктивних причин такої тенденції, пов’язаних з війною, критично важливо вирішити питання бронювання ІТ-спеціалістів, дозволити їм тимчасовий виїзд за кордон для підтримки бізнес активності та роботи з клієнтами, зберегти українське податкове резидентство компаній та фахівців», — підкреслив Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації.

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