Які професії студенти вважають найбільш актуальними у майбутньому - дослідження (інфографіка) — Finance.ua
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Які професії студенти вважають найбільш актуальними у майбутньому - дослідження (інфографіка)

Особисті фінанси
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IT-компанія Genesis вже другий рік поспіль проводить дослідження серед українських студентів. Його мета — з’ясувати ставлення молоді до освіти, майбутнього фаху та наявність прогалин у навчальних програмах.
Про це пише rabota.ua.
Опитування проходило у серпні 2022 року.
84% студентів вважає свою майбутню спеціальність актуальною попри війну. Найбільше в цьому переконані ті, хто здобуває освіту у точних та економічних науках.
Які професії студенти вважають найбільш актуальними у майбутньому - дослідження (інфографіка)
Базові знання зі спеціальності, англійська мова, тайм-менеджмент і критичне мислення — саме ці навички, отримані під час навчання, студенти вважають найкориснішими.
Які професії студенти вважають найбільш актуальними у майбутньому - дослідження (інфографіка)
95% студентів займаються самоосвітою, де вдосконалюють практичні скіли зі своїх дисциплін.
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Влаштування на роботу
78% студентів переконані, що бізнес має співпрацювати з ВНЗ: сприяти працевлаштуванню випускників, організовувати стажування, розробляти спільні навчальні курси, отримувати фінансування у вигляді грантових програм, надавати стипендії, інвестувати у відкриття наукових центрів.
Які професії студенти вважають найбільш актуальними у майбутньому - дослідження (інфографіка)
68% респондентів зазначили, що хочуть працювати у сфері IT — при чому більшість охоче готова будувати кар’єру як в міжнародній, так і в українській компанії. 14% студентів прагнуть відкрити власний бізнес.
Для майбутньої професії важливо знати іноземну мову. Вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі.

Хочу заняття у Speak Up

За матеріалами:
Finance.ua
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