Аналіз ринку праці: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот — Finance.ua

Аналіз ринку праці: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот
В Україні почали рідше пропонувати роботу ІТ-спеціалістам. Крім того, кандидати з досвідом у менш як 1 рік знизили зарплатні очікування.
Про це повідомляє Опендатабот.
У жовтні компанії опублікували 17619 вакансій на Джині. Це на 1 160 менше, ніж у вересні, та найменша кількість за весь 2022 рік.
Самі кандидати дещо змінили свої зарплатні очікування у жовтні — 32 тисячі змін на 21 тисячу кандидатів. Змін вниз трішки більше, але зміни вгору загалом відчутніші.
Так, кандидати з досвідом роботи менше року знизили свої зарплатні очікування на 575 доларів. А сіньйори — збільшили на 454 у.о.
Станом на початок листопада на сайті розміщено 67 тисяч резюме та майже 13 тисяч вакансій.
Вперше від моменту вторгнення кількість вакансій на сайті Work.ua майже не змінилась — зросла на 0,3%. Так само не зазнав змін й топ-5 регіонів, де найбільше шукають працівників — другий місяць поспіль це Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.
У жовтні подвоїлась кількість вакансій в Донецькій області — зокрема, це пов’язано з пошуком фахівців гірничих спеціальностей. Стабільно більшає пропозицій про роботу в деокупованій Харківській області.
Найчастіше у вересні шукали менеджерів з продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів.
Найменша конкуренція за відгуками на вакансії серед ендокринологів, кардіологів, гірників та офтальмохірургів. Найбільша — серед ретушерів, веб-дизайнерів, адміністраторів салону краси, СПА та масажу, відеомонтажерів, адміністраторів офісу та верстальників.
Найбільше роботу шукають у Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. На другому місці по затребуваності — дистанційна робота.
Найбільшу зарплатню у вересні пропонували медіабаєрам — 70 000 грн, водіям-міжнародникам — 40 000 грн, фінансовим директорам — 38 000 грн, директорам з маркетингу — 35 000, директорам підприємства — 36 250 грн.
Наразі на сайті відкрито 53 997 вакансій. Загалом у жовтні з’явилось 456 246 резюме. Для порівняння, це на 17% більше, аніж за відповідний період торік.
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