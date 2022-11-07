Аналіз ринку праці: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналіз ринку праці: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот

Особисті фінанси
494
Аналіз ринку праці: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот
Аналіз ринку праці: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот
В Україні почали рідше пропонувати роботу ІТ-спеціалістам. Крім того, кандидати з досвідом у менш як 1 рік знизили зарплатні очікування.
Про це повідомляє Опендатабот.
У жовтні компанії опублікували 17619 вакансій на Джині. Це на 1 160 менше, ніж у вересні, та найменша кількість за весь 2022 рік.
Самі кандидати дещо змінили свої зарплатні очікування у жовтні — 32 тисячі змін на 21 тисячу кандидатів. Змін вниз трішки більше, але зміни вгору загалом відчутніші.
Читайте також
Так, кандидати з досвідом роботи менше року знизили свої зарплатні очікування на 575 доларів. А сіньйори — збільшили на 454 у.о.
Станом на початок листопада на сайті розміщено 67 тисяч резюме та майже 13 тисяч вакансій.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Вперше від моменту вторгнення кількість вакансій на сайті Work.ua майже не змінилась — зросла на 0,3%. Так само не зазнав змін й топ-5 регіонів, де найбільше шукають працівників — другий місяць поспіль це Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.
У жовтні подвоїлась кількість вакансій в Донецькій області — зокрема, це пов’язано з пошуком фахівців гірничих спеціальностей. Стабільно більшає пропозицій про роботу в деокупованій Харківській області.
Читайте також
Найчастіше у вересні шукали менеджерів з продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів.
Найменша конкуренція за відгуками на вакансії серед ендокринологів, кардіологів, гірників та офтальмохірургів. Найбільша — серед ретушерів, веб-дизайнерів, адміністраторів салону краси, СПА та масажу, відеомонтажерів, адміністраторів офісу та верстальників.
Найбільше роботу шукають у Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. На другому місці по затребуваності — дистанційна робота.
Місце для вашої реклами
Найбільшу зарплатню у вересні пропонували медіабаєрам — 70 000 грн, водіям-міжнародникам — 40 000 грн, фінансовим директорам — 38 000 грн, директорам з маркетингу — 35 000, директорам підприємства — 36 250 грн.
Наразі на сайті відкрито 53 997 вакансій. Загалом у жовтні з’явилось 456 246 резюме. Для порівняння, це на 17% більше, аніж за відповідний період торік.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.