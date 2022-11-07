Аналіз ринку праці: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот — Finance.ua

Аналіз ринку праці: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот Вчора 13:01 — Особисті фінанси

Аналіз ринку праці: кого шукають і кому платять найбільше — дані Опендатабот

В Україні почали рідше пропонувати роботу ІТ-спеціалістам. Крім того, кандидати з досвідом у менш як 1 рік знизили зарплатні очікування.

Про це повідомляє Опендатабот

У жовтні компанії опублікували 17619 вакансій на Джині . Це на 1 160 менше, ніж у вересні, та найменша кількість за весь 2022 рік.

Самі кандидати дещо змінили свої зарплатні очікування у жовтні — 32 тисячі змін на 21 тисячу кандидатів. Змін вниз трішки більше, але зміни вгору загалом відчутніші.

Так, кандидати з досвідом роботи менше року знизили свої зарплатні очікування на 575 доларів. А сіньйори — збільшили на 454 у.о.

Станом на початок листопада на сайті розміщено 67 тисяч резюме та майже 13 тисяч вакансій.

Інфографіка: Опендатабот

Вперше від моменту вторгнення кількість вакансій на сайті Work.ua майже не змінилась — зросла на 0,3%. Так само не зазнав змін й топ-5 регіонів, де найбільше шукають працівників — другий місяць поспіль це Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

У жовтні подвоїлась кількість вакансій в Донецькій області — зокрема, це пов’язано з пошуком фахівців гірничих спеціальностей. Стабільно більшає пропозицій про роботу в деокупованій Харківській області.

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Найчастіше у вересні шукали менеджерів з продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів.

Найменша конкуренція за відгуками на вакансії серед ендокринологів, кардіологів, гірників та офтальмохірургів. Найбільша — серед ретушерів, веб-дизайнерів, адміністраторів салону краси, СПА та масажу, відеомонтажерів, адміністраторів офісу та верстальників.

Найбільше роботу шукають у Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. На другому місці по затребуваності — дистанційна робота.

Найбільшу зарплатню у вересні пропонували медіабаєрам — 70 000 грн, водіям-міжнародникам — 40 000 грн, фінансовим директорам — 38 000 грн, директорам з маркетингу — 35 000, директорам підприємства — 36 250 грн.

Наразі на сайті відкрито 53 997 вакансій. Загалом у жовтні з’явилось 456 246 резюме. Для порівняння, це на 17% більше, аніж за відповідний період торік.

Інфографіка: Опендатабот

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