ТОП-5 найпоширеніших причин, чому рекрутери відмовляють у роботі — Finance.ua

ТОП-5 найпоширеніших причин, чому рекрутери відмовляють у роботі Вчора 08:18 — Особисті фінанси

ТОП-5 найпоширеніших причин, чому рекрутери відмовляють у роботі

Коли ми надсилаємо лист із резюме, то очікуємо на відповідь, звичайно, позитивну, а в гіршому випадку — хоча б продовження діалогу. Тож чому інколи нашу кандидатуру не розглядають, або ж навіть зовсім не отримуємо жодної відповіді? Експерти robota.ua розповіли про 5 основних причин.

Причина 1: резюме не відповідає вакансії

Важливо пам’ятати, що опис вакансії — це не просто текст стандартного формату. Хороші рекрутери давно відійшли від шаблонів про «дружний молодий колектив», «високу заробітну плату» та «безкоштовне печиво».

Умовно приймемо, що рекрутер професійний та добре знається на своїй справі. Він хоче знайти «саме того» і бажано у короткий термін, тому що, по-перше, любить виконувати свою роботу добре, а по-друге, має дедлайни щодо закриття вакансії. Тому, коли він публікує вакансію керівника відділу продажу, а резюме надходять від економістів, спеціаліста кол-центру або керівника відділу закупівель, шанс на продовження діалогу є вкрай низьким.

Така ситуація може статись з таких очевидних причин:

кандидат неуважно прочитав текст вакансії;

кандидат має відповідний досвід та навички, але полінувався персоналізувати резюме;

сталася помилка.

До відправлення резюме потрібно ставитись відповідально, воно має підходити до вакансії.

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Причина 2: наявність у резюме помилок

Якщо посада вимагає вміння працювати з комп’ютером та текстовими документами, то наявність помилок у резюме — недопустима. Рекрутер відчуває велике розчарування, коли у кандидата є досвід, навички та компетенції, але описані вони з купою помилок. Складається враження, що маєш справу з безвідповідальною людиною, яка не поважає представника компанії.

Щоб уникнути помилок у резюме, достатньо скористатися текстовим редактором.

Причина 3: невідповідне загальне оформлення документа

Так, ми усі маємо право самовиражатися і проявляти творчість, але, на мій погляд, резюме — це не зовсім той документ, що має бути плацдармом для експериментів. Особливо це стосується фото. Зараз необхідності у фото немає, це навіть поганий тон — вимагати його у професійному резюме. Але все ж, якщо ви вирішили додати знімок, він має бути доречним, якісним, відповідати діловому стилю. Світлини з пляжу, у літньому костюмі або з яскравим макіяжем не налаштовують на робочий лад та не підкреслюють професіоналізм.

Також важлива загальна композиція резюме. Краще написати менше, але по суті. Зустрічаються резюме на 5-6 сторінок, які можна було б з легкістю скоротити до двох. Також рекомендую дотримуватись стриманої кольорової гами та охайності (особливо для некреативних професій).

Причина 4: ваші соціальні мережі

Якщо ви вказуєте у резюме соціальні мережі, наприклад Facebook, то важливо, щоб ваша сторінка відображала високий рівень інтелекту, гарного смаку та толерантності. На практиці рекрутери зустрічають різні профайли. Інколи складається враження, що людину цікавлять тільки жарти з ненормативною лексикою та власні селфі на фоні дорогих автівок.

Причина 5: ви не відповідаєте на дзвінки та листи

Ось така банальна причина. Є навіть анекдот про кандидата, який пів року шукав роботу, та жалівся, що не може її знайти. Коли його спитали, чому йому відмовляють рекрутери — він сказав, що не знає, бо не відповідає на дзвінки з незнайомих номерів. Отже, головне — бути на зв’язку.

Важливо пам’ятати, що рекрутер — це людина, яка має на меті знайти найкращу та найбільш відповідну кандидатуру. Тож поважне ставлення до цієї роботи та релевантне резюме без помилок, яке покаже сумісність із вакансією, — найкращий подарунок та запорука високих шансів на позитивну відповідь та подальшу комунікацію.

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