Що писати у резюме, коли немає досвіду — Finance.ua

Що писати у резюме, коли немає досвіду Вчора 09:14 — Особисті фінанси

Що писати у резюме, коли немає досвіду

Після закінчення університету чи перекваліфікації у фахівців без досвіду виникає цілком слушне питання: «А про що мені взагалі писати в резюме?». Коли є досвід, структура резюме зрозуміла, і всі ваші сильні сторони підтверджуються результатами роботи. А от коли його немає, перед вами порожній аркуш, на якому після контактних даних та освіти не знаєте, що й написати. Експерти robota.ua вирішили поділитися лайфхаками, що писати у резюме, якщо немає досвіду роботи.

Позбувайтеся стереотипів

Для початку викиньте з голови всі стереотипи на тему, що роботу без досвіду отримати неможливо. Роботодавці на певні посади, навпаки, віддають перевагу студентам, яких можна навчити під свою специфіку роботи. До того ж такі фахівці обходяться компанії значно дешевше досвідчених професіоналів. А якщо ви змінили професію і не маєте досвіду у цій спеціальності, то можете принести компанії цінність своїм попереднім досвідом, навіть якщо вам здається, що він ніяк не пов’язаний із новою спеціалізацією.

Повірте у себе — це перший крок до успішного працевлаштування без досвіду роботи.

Структура резюме

Класичне резюме має певну структуризацію, яка допомагає рекрутеру швидше знайти потрібну інформацію. Розділи у своєму резюме краще виділити шрифтом, додати маркерів чи зробити різне вирівнювання, щоб знову ж таки спростити пошук потрібної інформації. Погодьтеся, що суцільний та неструктурований текст читається погано, і його хочеться одразу закрити.

Отже, структура резюме фахівця без досвіду має такий вигляд:

ПІБ, контактна інформація (зокрема, посилання на соцмережі). Освіта. Досвід роботи. Професійні навички та вміння. Особисті якості.

Що вважати досвідом для фахівця без досвіду

Важливо не залишати пробіл у розділі «досвід» у резюме, навіть якщо ви ніде не працювали до цього. Але багато недосвідчених фахівців не знають, що вважати досвідом у такому разі.

Ось кілька варіантів:

практика — ваша університетська практика, якщо шукаєте роботу за спеціальністю, ідеально підходить для досвіду роботи. Зазначте у резюме, де ви її проходили та протягом якого часу. Обов’язково вкажіть про свої обов’язки та чого ви там навчилися.

— ваша університетська практика, якщо шукаєте роботу за спеціальністю, ідеально підходить для досвіду роботи. Зазначте у резюме, де ви її проходили та протягом якого часу. Обов’язково вкажіть про свої обов’язки та чого ви там навчилися. стажування після закінчення профільних курсів — тут все те саме, що й про практику: де проходили та чого навчилися. Якщо стажувалися у відомого професіонала у галузі, теж вкажіть про це.

після закінчення профільних курсів — тут все те саме, що й про практику: де проходили та чого навчилися. Якщо стажувалися у відомого професіонала у галузі, теж вкажіть про це. волонтерство чи університетські проєкти — навіть якщо у вас немає хоч якогось професійного досвіду, розкажіть роботодавцю про свою активну життєву позицію. Так продемонструєте, що ви — завзята особа, що не вміє сидіти без діла. Тут також можна вказати, які скіли ви здобули завдяки цій роботі.

Які ще можуть бути переваги

Якщо досвід не може стати головною перевагою у вашому резюме, тоді потрібно зробити акцент на професійних навичках та особистих якостях.

Щоб знайти потрібні навички, які переконають роботодавця взяти на роботу саме вас, потрібно ще раз відкрити вакансію та проаналізувати, що з вимог відповідає вашим вмінням. Наприклад, для роботодавця важливо, щоб кандидат володів іноземною мовою — вказуйте цю навичку в першу чергу та обов’язково зазначайте рівень володіння, ідеально, якщо ви можете підтвердити свої слова сертифікатом.

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Також розкажіть, які навички здобули на навчанні та як їх застосовували у практиці. Не зайвим буде пройти і тест на цифрову грамотність на сайті «Дія», щоб не описувати своє володіння комп’ютером традиційним «впевнений користувач ПК та Microsoft Office», а показати сертифікат від Мінцифри.

Щодо особистих навичок, то тут для будь-якої професії буде ключовим вміння швидко навчатися. Адже роботодавець точно розуміє, що кандидата без досвіду потрібно буде навчити, але хоче, щоб такий працівник міг влитися в робочий процес якомога раніше. Інші особисті якості вам також допоможуть. Для різних спеціальностей це може бути комунікабельність чи прихильність до монотонності, пунктуальність та дотримання дедлайнів, лідерські якості, вміння працювати в команді тощо.

Не забувайте, що резюме не може бути універсальним для всіх вакансій. Тому приділяйте йому увагу щоразу перед відправкою, щоб на ринку праці з великою конкуренцією знайти гідну першу роботу.

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