Низькі зарплати у воєнний час можуть не вплинути на пенсію: законопроєкт — Finance.ua

Низькі зарплати у воєнний час можуть не вплинути на пенсію: законопроєкт Вчора 08:32 — Особисті фінанси

Низькі зарплати у воєнний час можуть не вплинути на пенсію: законопроєкт

Поки частина українців може недорахуватись страхового стажу за воєнний час, цей період можна буде виключити з підрахунків суми пенсії добровільно. Таку процедуру передбачили, щоб через зниження доходів у воєнний час зарплатний коефіцієнт не вплинув на суму майбутньої пенсії.

Як зазначає «Пенсійний кур’єр», крім періоду страхового стажу на час дії воєнного стану, виключити з доходу для обчислення пенсії можна також і три місяці з дня його припинення або скасування. Відповідний законопроєкт із змінами до закону про пенсійне страхування внесла Верховна Рада.

Виключити весь період з оголошення воєнного стану та кілька місяців після підрахунку зарплати можна лише за бажанням людини під час звернення за призначенням пенсії.

Нагадаємо, у 2022 році для того, щоб стати пенсіонером за віком, необхідно мати три види протяжності страхового стажу залежно від віку — для того, щоб вийти на відпочинок найраніше, у 60, потрібно відпрацювати не менше ніж 29 років. Найменший стаж потрібен для виходу на пенсію у 65 — мінімально 15 років. Для тих, у кого стажу не вистачає, передбачена можливість тимчасово отримувати допомогу від держави або придбати недостатні роки стажу.

Довідка Finance.ua:

роботу під час війни не зараховують до пенсійного стажу, якщо особа не сплачує єдиний соціальний внесок (ЕСВ);

ВПО, які отримували пенсії через АТ «Укрпошта» та тимчасово змінили фактичне місце проживання, можуть отримувати пенсії за новим (тимчасовим) місцезнаходженням через платіжну систему «Швидка копійка» АТ «Ощадбанк» або через внутрішні перекази АТ «Укрпошта»;



всі соціальні виплати мешканцям непідконтрольних територій продовжують нараховувати та фінансувати. Те саме стосується і субсидій на житлово-комунальні послуги. Їх нарахування не припинено.



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