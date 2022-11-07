В Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній

Казна та Політика
193
В Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній
В Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній
У жовтні в Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній, попри масовані обстріли ворогом українських міст, але робота бізнесу дещо «просіла».
Про це свідчать дані Опендатабот у рамках моніторингу «Економічний фронт України».
У жовтні було зареєстровано 21,3 тисячі ФОПів та 3,2 тисячі компаній.
«Кількість реєстрацій нових бізнесів помітно „просіла“ в перші тижні масованих обстрілів України, проте „нагнала втрачене“ в останній тиждень місяця», — йдеться в повідомленні.
В Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній
Аналітики пояснюють, що зазвичай найбільша кількість фопів реєструється на початку місяця, наприкінці періоду реєстрації падають — проте у жовтні показники першого та останнього тижня стабільно високі.
Загалом від моменту початку великої війни було зареєстровано близько 170 тисяч нових ФОПів.
Читайте також
«Загальний „параліч“ ринку відбився й на роботі бізнесу. Так, за даними сервісу „Вчасно“, наразі кількість договорів за місяць — у жовтні до вересня — впала на 8%. Проте це все ще у 1,5 рази більше за показники до вторгнення. Кількість актів, підписаних за допомогою сервісу документообігу, майже не змінилась», — зазначили дослідники.
В Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній
Активною залишається галузь громадського харчування — станом на початок листопада працює 74% закладів громадського харчування у порівнянні з періодом до великого вторгнення. Вони генерують 93% обігів від показників до нападу рф.
Крім цього, українці остаточно відновили покупки в українських магазинах у порівнянні з періодом до вторгнення рф. В останні тижні жовтня продаж зросли до рекордних 123% проти «довоєнних» показників.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.