В Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній — Finance.ua

В Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній Вчора 08:36 — Казна та Політика

В Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній

У жовтні в Україні зафіксували сплеск нових реєстрацій ФОП та компаній, попри масовані обстріли ворогом українських міст, але робота бізнесу дещо «просіла».

Про це свідчать дані Опендатабот у рамках моніторингу «Економічний фронт України».

У жовтні було зареєстровано 21,3 тисячі ФОПів та 3,2 тисячі компаній.

«Кількість реєстрацій нових бізнесів помітно „просіла“ в перші тижні масованих обстрілів України, проте „нагнала втрачене“ в останній тиждень місяця», — йдеться в повідомленні.

Аналітики пояснюють, що зазвичай найбільша кількість фопів реєструється на початку місяця, наприкінці періоду реєстрації падають — проте у жовтні показники першого та останнього тижня стабільно високі.

Загалом від моменту початку великої війни було зареєстровано близько 170 тисяч нових ФОПів.

«Загальний „параліч“ ринку відбився й на роботі бізнесу. Так, за даними сервісу „Вчасно“, наразі кількість договорів за місяць — у жовтні до вересня — впала на 8%. Проте це все ще у 1,5 рази більше за показники до вторгнення. Кількість актів, підписаних за допомогою сервісу документообігу, майже не змінилась», — зазначили дослідники.

Активною залишається галузь громадського харчування — станом на початок листопада працює 74% закладів громадського харчування у порівнянні з періодом до великого вторгнення. Вони генерують 93% обігів від показників до нападу рф.

Крім цього, українці остаточно відновили покупки в українських магазинах у порівнянні з періодом до вторгнення рф. В останні тижні жовтня продаж зросли до рекордних 123% проти «довоєнних» показників.

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