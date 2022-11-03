Вперше за останні пів року: динаміка реєстрації нових бізнесів знизилась – інфографіка — Finance.ua
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Вперше за останні пів року: динаміка реєстрації нових бізнесів знизилась – інфографіка

Фондовий ринок
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Вперше за останні пів року: динаміка реєстрації нових бізнесів знизилась – інфографіка
Вперше за останні пів року: динаміка реєстрації нових бізнесів знизилась – інфографіка, freepik.com
У жовтні українці зареєстрували 2 645 юридичних осіб та 17 432 ФОПи. Це найнижчі показники відкриття нових бізнесів в Україні за останні декілька місяців.
Про це свідчить аналітика платформи великих даних Vkursi, повідомляє Бізнес 24.

Реєстрації юридичних осіб

Показники відкриття нових юридичних осіб у жовтні стали навіть нижчими, ніж у травні цього року — тоді було зареєстровано 2 894 юрособи. Водночас, у вересні таких реєстрацій було 3 171, у серпні — 3 063, а у липні — 3 050.
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Графік: 24 канал
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Якщо порівнювати з довоєнним жовтнем 2021 року, то показник у понад 1,5 раза менший — тоді українці зареєстрували 4 029 юросіб. До слова, за напрямками діяльності минулого року до топу входили такі сфери діяльності:
  • оптова та роздрібна торгівля;
  • надання інших видів послуг;
  • надання адміністративних послуг;
  • операції з нерухомим майном;
  • інформація та телекомунікації.
У жовтні 2022 року структура розподілу реєстрацій за КВЕДами змінилась, проте на першій позиції все ще залишається торгівля. Окрім неї, до топ 5 галузей за кількістю увійшли також:
  • благодійність;
  • надання інших видів послуг (здебільшого ремонт техніки);
  • переробна промисловість;
  • діяльність у сфері адміністративних та допоміжних послуг.
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Відкриття ФОПів

Загальмувався також темп реєстрації нових ФОПів — жовтень завершив цикл поступового нарощення динаміки від 15 670 реєстрацій у травні до 20 297 у вересні. Так, у жовтні було відкрито 17 432 нових ФОПи.
Графік: 24&nbsp;канал
Графік: 24 канал
З топ 10 галузей за кількістю реєстрацій у жовтні також вибуло будівництво, що є аномальним для галузі з огляду на аналогічний період 2021 року. Таких реєстрацій цьогоріч було на 39% менше.
Разом з тим діючі підприємства будівельної галузі мають найстриманіші оцінки щодо діяльності надалі, а також очікують на скорочення обсягів закупівель матеріалів і сировини, послуг підрядників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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