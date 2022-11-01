Український бізнес погіршив свої очікування через обстріли енергетичних об'єктів — Finance.ua
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Український бізнес погіршив свої очікування через обстріли енергетичних об'єктів

Казна та Політика
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Український бізнес погіршив свої очікування через обстріли енергетичних об'єктів
Український бізнес погіршив свої очікування через обстріли енергетичних об'єктів
Бізнес в Україні погіршив свої очікування щодо роботи через масові обстріли по енергетичним потужностям, наслідки війни та зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки.
Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) Національного банку.
У жовтні індекс знизився до 44.9 пункта із 46.1 пункта у вересні.
Підприємства промисловості погіршили оцінки економічних перспектив через втрати виробничих та енергетичних потужностей. Секторальний індекс у жовтні становив 45.8 пункта порівняно з 47.1 пункта у вересні. Респонденти погіршили очікування щодо обсягу нових замовлень та прогнозують зменшення запасів. Водночас збереглися позитивні очікування стосовно обсягів виготовленої продукції.
Український бізнес погіршив свої очікування через обстріли енергетичних об'єктів
Підприємства будівництва другий місяць поспіль мали найстриманіші прогнози: секторальний індекс становив 38.2 пункта проти 41 пункта у вересні. Очікується зменшення обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини. Також респонденти очікують менші обсяги закупівлі послуг підрядників.
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Підприємства торгівлі в жовтні незначно погіршили свої оцінки: секторальний індекс становив 48.9 проти 49.9 у вересні. Вони погіршили оцінки щодо товарообігу, стримано оцінили обсяги закупівлі та фіксують зменшення залишків. Водночас сектор дещо знизив песимізм щодо зростання закупівельних цін та вартості товарів, очікують зниження торговельної маржі.
У сфері послуг секторальний індекс знизився до 42.2 пункта із 43.4 пункта у вересні. Респонденти посилили очікування щодо зменшення обсягів наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання, водночас послабили очікування щодо підвищення тарифів на власні послуги.
За матеріалами:
Економічна Правда
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