Податкові перевірки почали ускладнювати роботу бізнесу — ЄБА — Finance.ua

Податкові перевірки почали ускладнювати роботу бізнесу — ЄБА Вчора 09:36 — Особисті фінанси

Податкові перевірки почали ускладнювати роботу бізнесу — ЄБА

За інформацією від компаній — членів Європейської Бізнес Асоціації, проблема відшкодування ПДВ набуває все більш системного характеру.

Як йдеться у повідомленні ЄБА, для того, аби відбулося відшкодування ПДВ, податкова повинна підтвердити заявлені суми такого відшкодування — або шляхом проведення перевірки (якщо сума відшкодування є значною), або шляхом автоматичного підтвердження.

«Проте, наразі податківці з невідомих причин не призначають камеральні перевірки (які можна провести дистанційно) для підтвердження сум ПДВ, заявлених до відшкодування, а вимагають проведення документальних перевірок безпосередньо у офісі компанії, які, в свою чергу, відкладають через небезпечну ситуацію», — зазначають представники бізнесу.

До чого це призводить? Такі затримки уповільнюють як отримання компаніями їх обігових коштів, так і загалом негативно впливають на бізнес-активність компаній. До того ж, більшість з цих компаній є експортерами, які є, фактично, одним з небагатьох джерел надходження валютної виручки до держбюджету на сьогодні.

Не менш актуальним наразі є і питання блокування ПДВ накладних, які почастішали у жовтні, тож, у більшості своїй, підприємці вимушені звертатись до суду задля встановлення справедливості, що, очевидно, займає тривалий час.

«Більше того, змінами до ПКУ також був встановлений граничний строк для платників податків зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних за лютий-травень — до 15 липня 2022 року. Проте, на жаль, багато компаній отримали штрафні санкції саме за реєстрацію податкових накладних в останній день — 15 липня, хоча Міністерство юстиції офіційно надало роз’яснення, що кінцева дата входить до зазначеного строку. Відтак, реєстрація платниками податків згаданих документів 15 липня 2022 року не є порушенням», — йдеться у повідомленні ЄБА.

Європейська Бізнес Асоціація переконана, що наразі як ніколи бізнес та представники влади мають бути в діалозі та співпраці, аби пройти цей непростий час та разом втримати економіку. Тож бізнес закликає представників Податкової служби до діалогу. Більше того, просить розглянути можливість проведення камеральних перевірок задля відшкодування ПДВ.

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