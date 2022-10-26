Бізнес про макроекономічну ситуацію в Україні: прогнозований курс долара, бронювання співробітників — Finance.ua

Бізнес про макроекономічну ситуацію в Україні: прогнозований курс долара, бронювання співробітників Вчора 16:00 — Казна та Політика

В Мінекономіки спостерігають певну стабілізацію макроекономічних показників, зокрема уповільнення темпів падіння ВВП.

Про це йшлося 25 жовтня на зустрічі міністра економіки України Юлії Свириденко з Європейською бізнес Асоціацією.

Якщо раніше прогнозувалося падіння на рівні 35-37%, зараз є надія, що падіння зупиниться на рівні близько 30%.

Інфляція на кінець року становитиме приблизно 30%.

Рівень безробіття — близько 28%, а наступного року — 30%. Економіка поступово відновлюватиметься.

В основу держбюджету 2023 року взятий прогноз, згідно з яким активні бойові дії триватимуть перші 6 місяців, хоча всього розглядається близько 16 різних військових сценаріїв — від менш до більш оптимістичних. За консервативним бюдженим сценарієм, наступного року очікується зростання ВВП на рівні 4,6%.

Прогнозований курс долара на 2023 рік — 42,2 гривні за долар.

Для утримання економічного фронту вкрай необхідна стабільна робота бізнесу. Наразі країна значно покладається на зовнішню допомогу, однак нам важливо мати внутрішні заплановані надходження. Такі надходження на сьогодні складають близько 80 млрд гривень при одночасних видатках в 155 млрд гривень тільки на сектор безпеки та оборони.

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Два важливі напрямки використання зовнішньої допомоги:

покриття дефіциту бюджету — це 20% від ВВП у 2023 році,

early recovery — швидке відновлення житлового фонду та соціальної інфраструктури.

Інвестиції

Для гарантування повернення інвестицій планується використати механізм страхування військових ризиків, зокрема через Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (МIGA). Цього року реалізується пілотний проєкт страхування інвестицій під час бойових дій на суму 30 млн доларів, а наступного року сума може бути збільшена до 1 млрд доларів. До того ж, для стимулювання інвестицій в Раді знаходиться наразі два законопроєкти — щодо державно-приватного партнерства та зменшення порогу для інвестпроєктів в рамках «інвестняні».

Про членство в ЄС

На думку пані Свириденко, Україна здатна виконати амбітну мету — пройти шлях від кандидатства до повноправного членства в ЄС у пришвидшеному режимі — за 2 роки. А допоки цього не відбулось, Україна веде перемовини з ЄС щодо пролонгування рішень, які відкрили українським товарам повний доступ на ринки Євросоюзу ще на два роки або до повноправного членства.

Бронювання співробітників

Бізнес також вважає за потрібне відв’язати процедуру бронювання співробітників від мобілізаційних завдань — відповідний законопроєкт найближчим часом буде винесений на голосування у Верховну Раду.

Довідка Finance.ua:

бізнес отримав 2,3 млрд грн кредитів у вересні. Як повідомив Мінфін України, у рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 15 635 кредитів на загальну суму 49,07 млрд гривень;

за кількістю кредитів, виданих під державні гарантії на портфельній основі лідирує АТ КБ «ПриватБанк» — наразі обслуговується 10 149 кредитів на загальну суму 15,02 млрд грн, що становить 93% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.



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