Релокація бізнесу: 760 підприємств вже переїхали, майже 600 – відновили роботу — Finance.ua
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Релокація бізнесу: 760 підприємств вже переїхали, майже 600 – відновили роботу

Фондовий ринок
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Релокація бізнесу: 760 підприємств вже переїхали, майже 600 – відновили роботу
Релокація бізнесу: 760 підприємств вже переїхали, майже 600 – відновили роботу
За програмою релокації в більш безпечні регіони переміщено 761 підприємство, 80% з них вже відновили роботу на новому місці.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі Національного телемарафону.
«На сьогодні 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в більш безпечні, 588 з них вже працюють на новому місці. Ще для 274 підприємств зараз здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування. В рамках програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій та повноцінно працювати на перемогу. Таким чином ми не лише зберігаємо виробничий потенціал країни, але й тисячі робочих місць», — зазначила Тетяна Бережна.
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Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають:
  • підприємства у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24 % від загальної кількості релокованих підприємств);
  • переробної промисловості (31,71 %);
  • інформації та телекомунікацій (6,34 %);
  • професійної, наукової та технічної діяльності (5,85%);
  • будівництва (4,15%).
Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (30% релокованих підприємств), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%), Івано-Франківської (8%), Хмельницької (7%) та Тернопільської (7%) областей.
Підприємство, що ухвалило рішення перемістити свої виробничі потужності, отримує від держави пакет підтримки, який включає наступні опції:
  • підбір місця розташування для потужностей підприємства;
  • допомога з перевезенням на нову локацію;
  • сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
  • підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.
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Наразі переміщення підприємств здійснюється в один з шістнадцяти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням м. Києва) області).

Довідка Finance.ua:

  • щоб взяти участь в програмі, необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії за посиланням;
  • станом на 24.10.2022 на платформі зареєстровано 1863 заявки підприємств на переміщення, 623 з цих підприємств відмовились від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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