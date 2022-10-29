Релокація бізнесу: 760 підприємств вже переїхали, майже 600 – відновили роботу — Finance.ua

Релокація бізнесу: 760 підприємств вже переїхали, майже 600 – відновили роботу Вчора 21:40 — Фондовий ринок

Релокація бізнесу: 760 підприємств вже переїхали, майже 600 – відновили роботу

За програмою релокації в більш безпечні регіони переміщено 761 підприємство, 80% з них вже відновили роботу на новому місці.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі Національного телемарафону.

«На сьогодні 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в більш безпечні, 588 з них вже працюють на новому місці. Ще для 274 підприємств зараз здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування. В рамках програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій та повноцінно працювати на перемогу. Таким чином ми не лише зберігаємо виробничий потенціал країни, але й тисячі робочих місць», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають:

підприємства у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24 % від загальної кількості релокованих підприємств);

переробної промисловості (31,71 %);

інформації та телекомунікацій (6,34 %);

професійної, наукової та технічної діяльності (5,85%);

будівництва (4,15%).

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (30% релокованих підприємств), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%), Івано-Франківської (8%), Хмельницької (7%) та Тернопільської (7%) областей.

Підприємство, що ухвалило рішення перемістити свої виробничі потужності, отримує від держави пакет підтримки, який включає наступні опції:

підбір місця розташування для потужностей підприємства;

допомога з перевезенням на нову локацію;

сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;

підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Наразі переміщення підприємств здійснюється в один з шістнадцяти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням м. Києва) області).

Довідка Finance.ua:

щоб взяти участь в програмі, необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії за посиланням;

станом на 24.10.2022 на платформі зареєстровано 1863 заявки підприємств на переміщення, 623 з цих підприємств відмовились від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

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