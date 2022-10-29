З січня 2023 року уряд планує скасувати частину дозволів для бізнесу — Finance.ua

З січня 2023 року уряд планує скасувати частину дозволів для бізнесу Вчора 11:40 — Казна та Політика

З січня 2023 року уряд планує скасувати частину дозволів для бізнесу.

Про це розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час дискусії ЦЕС

Зараз в Україні діє понад 1500 різних дозвільних документів. Через недосконале адміністрування та корупцію, більшість з цих дозволів не захищають суспільство від зловживань, на які може піти бізнес.

«Це можна виправити, якщо парламент ухвалить законопроєкт 8058 „Про прискорений перегляд інструментів державного регулювання господарської діяльності“. Тоді 31 грудня буде створено комісію, яка перегляне усі дозвільні документи», — заявив Кудін.

Їх поділять на три групи:

ті, що треба залишити;

ті, що треба скасувати;

ті, які треба трансформувати.

Тоді документи, які вирішать скасувати, перестануть діяти з 1 січня нового року.

Паралельно з цим Кабмін затвердить графік цифровізації усіх дозволів.

Довідка Finance.ua:

у вересні комітет економічного розвитку схвалив у першому читанні законопроєкт про так звану «дерегуляційну гільйотину», який дозволить не застосовувати більшість ліцензій і дозволів, які сьогодні змушений отримувати бізнес;

як повідомила Державна регуляторна служба, проєктом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» передбачається скасування 17 дозволів;

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