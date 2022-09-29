«Дерегуляційна гільйотина»: кількість дозволів для бізнесу в Україні планують скоротити — Finance.ua

«Дерегуляційна гільйотина»: кількість дозволів для бізнесу в Україні планують скоротити Вчора 13:04 — Особисті фінанси

«Дерегуляційна гільйотина»: кількість дозволів для бізнесу в Україні планують скоротити

Комітет економічного розвитку схвалив у першому читанні законопроєкт про так звану «дерегуляційну гільйотину», який дозволить не застосовувати більшість ліцензій і дозволів, які сьогодні змушений отримувати бізнес.

Про це розповіла народна депутатка «Слуги Народу» Роксолана Підласа.

«В Україні сьогодні 1295+ папірчиків (дозволів, погоджень, висновків, свідоцтв, згод, декларацій, повідомлень і т. п.), за відсутності яких бізнес кошмарять служби, інспекції і установи. Фактично пропонується запровадити принцип подвійної вимоги до необхідності документа: в Україні будуть вимагатися лише ті дозвільні документи, які визначені законом ТА віднесені Кабміном до обов’язкових», — зазначила вона.

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За її словми, створювати нові дозволи Кабмін не може зараз і не зможе в майбутньому. Але для того, щоб додати новий дозвіл чи ліцензію в перелік обов’язкових, Кабмін муситиме виключити з нього 2 інших — принцип 1-in-2-out.

«Усі необхідні дозвільні документи повинні бути доступні до отримання в електронній формі через Дію. Підприємець може робити все, що не порушує свободи інших людей та не наражає суспільство на небезпеку», — наголосила Роксолана Підласа.

Довідка Finance.ua:

як повідомила Державна регуляторна служба, що проєктом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» передбачається скасування 17 дозволів;

йдеться про скорочення 20% дозволів, тобто п’ятої частини від усього Переліку документів дозвільного характеру;



реалізація Закону дозволить покращити умови ведення бізнесу, упорядкувати кількість документів дозвільного характеру шляхом скасування дозвільних документів (об’єктів, на які вони видаються), що не актуальні, дублюються та які не містять ризиків (загроз) для життя громадян, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.



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