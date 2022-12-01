Що зміниться в Україні з 1 грудня — Finance.ua

Що зміниться в Україні з 1 грудня Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

В Україні з 1 грудня 2022 року зросте прожитковий мінімум. Він складе 2684 грн для працездатних осіб. Також він вплине на такі виплати: мінімальна зарплата; максимальна база нарахування ЄСВ та мінімальний страховий внесок; мінімальне й максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних та інше.

Пенсія. З 1 грудня 2022 року вдруге протягом року зростає розмір прожиткового мінімуму. Це є підставою для З 1 грудня 2022 року вдруге протягом року зростає розмір прожиткового мінімуму. Це є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.

Мінімальну зарплата. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн уже з 1 грудня.

Розмір аліментів. З грудня мінімальний розмір аліментів становитиме: 1 136 гривень для дітей віком до 6 років;. 1 416,50 гривень для дітей віком від 6 до 18 років. Також нагадуємо, що розширено З грудня мінімальний розмір аліментів становитиме: 1 136 гривень для дітей віком до 6 років;. 1 416,50 гривень для дітей віком від 6 до 18 років. Також нагадуємо, що розширено перелік доходів, з яких утримуються аліменти.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Її мінімальний розмір не може бути меншим ніж 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць. Мінімальний розмір для незастрахованих осіб — 671 грн.

Допомога по безробіттю. Мінімальний розмір по безробіттю — це фіксована сума, розмір якої регулює закон. Він складає чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб (2 684 гривні), тож з 1 грудня — це 10 736 гривень на місяць.

Субсидії. В Україні з грудня 2022 року житлові субсидії будуть В Україні з грудня 2022 року житлові субсидії будуть оформлювати у Пенсійному фонді України (ПФУ). Це передбачено урядовим рішенням, ухваленим на початку осені.

Фінансові операції підлягають фінмоніторингу з 1 грудня 2022 року. Фінансовому моніторингу Фінансовому моніторингу підлягають порогові фінансові операції та підозрілі фінансові операції (діяльність), визначення та розмір яких наведено у ст.ст. 20 та 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відповідно.

Статус УБД у війні з росією. В Україні з 1 грудня почнуть В Україні з 1 грудня почнуть оформлювати статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії росії. Міноборони завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, якими регламентується процес оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії росії.

ПриватБанк збільшує ставки на депозити. З 1 грудня банк З 1 грудня банк підвищив ставки за всіма основними видами депозитних вкладів — вони діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.