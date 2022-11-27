Три підстави для перерахунку пенсій у грудні (інфографіка) — Finance.ua

Три підстави для перерахунку пенсій у грудні (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

З 1 грудня буде проведено перерахунки пенсій. Про це нагадує Пенсійний фонд України.

З 1 грудня 2022 року вдруге протягом року зростає розмір прожиткового мінімуму. Це є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.

Так, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зростає на 66 грн — з 2 027 грн до 2 093 грн.

Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі.

Як правило, такий перерахунок торкається великої кількості пенсіонерів, однак середній розмір підвищення є не досить великим.

Пенсії підвищять у зв’язку з:

встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують «страхові» пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн (пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 963 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому»);

З 1 грудня у непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та які мають страховий стаж чоловіки — не менше 35 років, жінки — не менше 30 років, розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути менше 2 500 грн;

якщо розмір їх пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2 500 грн, встановлюється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Тим, хто має меншу тривалість страхового стажу, доплата встановлюється до розміру, пропорційного до наявного в них страхового стажу.

Ця доплата враховується при проведенні подальших перерахунків. Тим, хто отримує «страхову» пенсію, має повний страховий стаж і продовжує працювати, доплата до 2 500 грн або до розміру, визначеного пропорційно наявному стажу, встановлюється з дати звільнення з роботи.

зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 в редакції постанови від 09.12.2021 № 1307).

Перерахунки пенсій проводяться автоматично без додаткових звернень пенсіонерів.

Виплата пенсій в перерахованих розмірах буде проводитись з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати.

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