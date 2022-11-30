В Україні з 1 грудня оформлюватимуть статус УБД у війні з росією: як отримати — Finance.ua

В Україні з 1 грудня оформлюватимуть статус УБД у війні з росією: як отримати Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

В Україні з 1 грудня оформлюватимуть статус УБД у війні з росією: як отримати

В Україні з 1 грудня почнуть оформлювати статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії росії.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає пресслужба Міністерства оборони України.

Міноборони завершило офіційну реєстрацію нормативно-правових актів, якими регламентується процес оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії росії.

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«У зв’язку з чим прошу врахувати такі моменти. Перше. Усі, хто має підстави, отримають статус УБД та відповідні соціальні гарантії. Не треба хвилюватись, нікого не забудуть і не загублять. Міністерство оборони відпрацює у синергії з іншими відомствами, насамперед, з нашими колегами з Міністерства ветеранів. Друге. За 9 місяців активної фази війни у нас нараховуються сотні тисяч учасників бойових дій. Обробка такого масиву документів потребуватиме певного часу. Ми будемо робити усе можливе, щоб цей час був максимально коротким. Але прошу всіх бути готовими і ставитись з розумінням, що доведеться якийсь період чекати. Третє. Міністерством оборони розроблено алгоритм отримання статусу УБД. Він оприлюднений на офіційних ресурсах Міноборони. Наразі він також доводиться до виконання у військах», — заявив Резніков.

Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у системі Міноборони, яка включає ЗСУ, ГУР МО та ДССТ, буде утворено 18 комісій.

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Ці комісії вже формуються і почнуть роботу орієнтовно з 1 грудня. Після цього стартує робота з документами.

Отримати статус УБД можна трьома способами:

за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;

за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

«Підготовка необхідних документів та забезпечення соціальних гарантій нашим воїнам — це обов’язок держави. Міністерство оборони у межах компетенції його виконає», — додав Резніков.

Також він додав, що процес надання статусу УБД буде контролюватися, «щоб не допустити появи фейкових ветеранів, які героїчно „обороняли котли“ у глибокому тилу.»

«Міноборони успішно організувало і здійснює виплату щомісячного грошового забезпечення та додаткові виплати сотням тисяч військовослужбовців. Перший місяць було непросто, потім процес було налагоджено», — нагадав міністр оборони.

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