Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій — Finance.ua

Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій

В Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Зокрема, змінами до Постанови КМУ № 413 врегульовуються порядок та процедура надання статусу УБД українським громадянам, які стали на захист України від початку повномасштабного вторгнення рф, з 24 лютого 2022 року.

Так, умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини (установи, закладу) бойових завдань.

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При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій.

Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцем є витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):

бойових донесень;

журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

вахтових журналів;

польотних листів;

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

Для отримання статусу УБД командири військових частин звертаються до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно звертаються через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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