Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій — Finance.ua

Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій
В Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
Зокрема, змінами до Постанови КМУ № 413 врегульовуються порядок та процедура надання статусу УБД українським громадянам, які стали на захист України від початку повномасштабного вторгнення рф, з 24 лютого 2022 року.
Так, умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини (установи, закладу) бойових завдань.
При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій.
Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцем є витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):
- бойових донесень;
- журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
- вахтових журналів;
- польотних листів;
- матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
Для отримання статусу УБД командири військових частин звертаються до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно звертаються через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки 🧐
Поділитися новиною