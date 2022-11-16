Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій — Finance.ua
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Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій

Казна та Політика
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Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій
Розширено перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій
В Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
Зокрема, змінами до Постанови КМУ № 413 врегульовуються порядок та процедура надання статусу УБД українським громадянам, які стали на захист України від початку повномасштабного вторгнення рф, з 24 лютого 2022 року.
Так, умовою надання статусу УБД для військовослужбовців є виконання ними особисто, або у складі військової частини (установи, закладу) бойових завдань.
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При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій.
Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцем є витяги/копії з (за наявності хоча б одного з таких документів):
  • бойових донесень;
  • журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
  • вахтових журналів;
  • польотних листів;
  • матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
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Для отримання статусу УБД командири військових частин звертаються до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебуває військова частина або військовослужбовці самостійно звертаються через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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